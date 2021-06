Tudi golfistom je vroče

Aksiomi v vročini

FOTO: Mirko Kunšič

S poletjem in naraščajočimi temperaturami si bomo mnogi želeli treninge prenesti na prosto, še posebej, če lahko nadaljujemo s treningom v okolici doma, recimo v parku, ki smo ga zagotovo dobro spoznali v zadnjem letu zaprtih telovadnic in studiev.Sonce, zrak, svoboda, ja, to že, vendar se lahko visoke temperature in močni sončni žarki včasih izkažejo za zahtevno in nevarno okolje za vadbo.Glede na to so strokovnjaki pri GolfSupport.com skušali odkriti najboljše in najvarnejše načine vadbe v vročih dneh. Pri GolfSupport.com so stopili v stik z, ustanoviteljem EH Coachinga in voditeljem The Simply Fit Podcasta, ki je predstavil pet najboljših nasvetov za ljudi, ki želijo na vroč dan vaditi na prostem.Seveda priporočila v splošnem veljajo za vsa gibalna početja v vročem vremenu, pod milim nebom.Pet nasvetov o tem, kako se učinkovito in varno gibati v vročini:-Vadimo v zgodnjih in poznih urah dneva.-Hidrirajmo se-Skrajšajmo čas vadbenih enot ali pa ga razdelimo na več delov-Nosimo primerna oblačila.-Prisluhnimo svojemu telesu.Vadba v zgodnjih urah dneva ima številne prednosti, je mirnejša, poteka še preden se začne zahteven in glasen ritem dneva, in tudi ozračje je veliko hladnejše.Budilko nastavimo na zgodnejšo uro in vadbo zaključimo čim prej, tako se izognemo višjim opoldanskim in popoldanskim temperaturam.Če nismo rane ptice, bo druga najboljša možnost čakanje, da zaide sonce. Morda ne bo tako kul kot zjutraj, vendar bo vročina precej nižja, kar nam bo omogočilo, da treniramo brez prevelikih težav.Ena največjih skrbi, na katero moramo biti pozorni pri treningu v vročini, je dehidracija in vzdrževanje optimalnega ravnovesja tekočin v telesu.Med vadbo se bo osnovna temperatura našega telesa naravno povečala, zaradi česar bomo z znojenjem izgubili telesno tekočino. Vročina bo še povečala našo temperaturo, kar pri vadbi pomeni izgubo še več tekočine.Približno 30 minut pred vadbo moramo piti približno 250- do 300 ml tekočine, med vadbo pa moramo ves čas srkati vodo in zagotoviti, da popijemo med in po treningu med pol in litrom tekočine.Prav tako se moramo zavedati, da se moramo izogniti neravnovesju elektrolitov. Elektroliti, kot so natrij, kalij, magnezij in kalcij, imajo izjemno pomembne vloge, kot so vzdrževanje ravnovesja tekočin, delovanje mišic in živcev in uravnavanje krvnega tlaka. Torej lahko z elektroliti odločilno pomagamo vzdrževati nujno ravnovesje.Če nam ne preostane drugega, kot da treniramo v vročini, bo najbolje skrajšati čas, ko smo izpostavljeni vročini. Dlje, ko smo zunaj, več možnosti je, da dehidriramo in izkusimo negativne vplive vročine.Če naša vadba običajno traja eno uro, tri- krat na teden, lahko namesto tega poskusimo s 30-minutnimi vadbenimi enotami, ki jih izvajamo 5- do 6 krat na teden, in tako opravimo enako količino vadbe, vendar pa zmanjšamo izpostavljenost vročini za 50 odstotkov.Razdelitev treningov lahko pomeni tudi, da lahko izkoristimo za trening 30 minut zjutraj, še preden vzide sonce, nato pa vadbeno enoto zaključimo in sklenemo pozneje čez dan, ko ni več tako vroče.Uporabnost nad modo, je vodilo v vročini, to je ključnega pomena, če treniramo na prostem in v sončni pripeki.Nošenje svetlejših oblačil, ki odvajajo znoj, bo blagodejno. Ne samo, da se želimo osredotočiti na ohranjanje nižje telesne temperature, ampak tudi želimo, da nam je udobno.Vročina je že sama po sebi element nelagodja in poleg temu nočete dodajati slabo prilegajoče se obleke.Bonus nasvet - upoštevajmo koristi svoje dodatne opreme: pomagal nam bo trak na roki, v katerem bo steklenica z vodo, sončna očala ali protisončni ščitnik na čelu - še posebej, če smo občutljivi na sonce. Tudi nanos kreme za sončenje, preden se odpravimo na vadbo, je odličen nasvet, ki pa ga veliko ljudi ne jemlje dovolj resno.Ne pozabimo, da se naše telo še vedno težko prilagaja vročini, tudi če upoštevamo nasvete. In vsako telo je drugačno... Zato prisluhnimo svojemu telesu in znakom, ki nam jih pošilja. Če se počutimo omotično, se nam vrti, ali nam je preprosto prevroče, takoj prekinimo z vadbo.V vročem delu leta začnimo s krajšimi treningi, zagotovimo si daljše počite med vadbenimi enotami ali deli vadbenih enot, in prestavimo na nižjo intenzivnostjo. Intenzivnost lahko povečamo takrat, ko se naše telo že dobro prilagodi vročini in ko čutimo, da smo v novih razmerah suvereni, se dobro počutimo in nas vročina ne moti preveč.Sprva pa naj velja, da se osredotočimo le na to, da ostanemo čim bolj zdravi in da je naša vadba ​​varna.Prehod bo trajal kar nekaj časa, zagotovo; zato bodimo potrpežljivi, prisluhnimo svojemu telesu in še naprej dobro jejmo in se hidrirajmo, vse zato, da čim bolj podpremo lastno telo, ko se prilagaja novim razmeram.