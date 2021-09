Turizem in šport z roko v roki naprej

Sodelovanje z vrhunskimi športniki predstavlja odlično priložnost za pozicioniranje Slovenije kot dežele za petzvezdična aktivna in zdrava doživetja. FOTO: Miran Jursic

Letos smo drugič zapored 23. septembra obeležili Dan slovenskega športa. Slovenci smo športni narod, naši vrhunski športniki s svojimi uspehi pa krepijo prepoznavnost in ugled Slovenije v svetu. Produkt športnega turizma in aktivnega oddiha predstavlja za slovenski turizem velik potencial in je osrednja promocijska tema prihodnjih dveh let.Državni praznik je bil uveden leta 2020 na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije, datum pa je bil izbran kot obletnica 23. septembra 2000, ko je ob zmagi veslačevinter strelcana poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju prvič zaigrala slovenska himna. Datum sovpada z začetkom Evropskega tedna športa, iniciativo Evropske komisije, katere namen je spodbuditi ljudi k telesni dejavnosti in skrbi za zdravje.Šport ima pomembno vlogo tudi v slovenskem turizmu. Turistični produkt aktivnega oddiha na prostem (»outdoor«) je eden ključnih produktov slovenskega turizma, ki izkazuje velik potencial nadaljnje rasti. Temelji na izjemnih naravnih danostih, pomembno vpliva na podobo Slovenije kot trajnostne destinacije in se povezuje s produktom športni turizem. V slovenskem turizmu so si zastavili cilj, da Slovenija postane destinacija z visoko kakovostnimi, butičnimi, edinstvenimi in po meri oblikovanimi produkti aktivnega oddiha za zahtevne domače in tuje turiste, ki cenijo avtentično ponudbo v neokrnjeni naravi.Zaradi priložnosti, ki jih ima produkt aktivnih počitnic in športnih dosežkov Slovenije, bodo aktivne počitnice oz. outdoor in športni turizem v letih 2022 in 2023 osrednja promocijska tema Slovenske turistične organizacije (STO).Globalno odmevni športni dogodki, ki jih gosti Slovenija, posebej tisti, ki se odvijajo v izjemnem naravnem okolju, predstavljajo odlično priložnost za krepitev ugleda Slovenije kot turistične destinacije za aktiven oddih, hkrati pa Slovenijo pozicionirajo kot odlično gostiteljico zahtevnih mednarodnih športnih dogodkov. STO zato pri teh športnih dogodkih sodeluje že vrsto let, v letošnjem letu pa je sodelovanje nadgradila in okrepila z objavo javnega poziva za sodelovanje pri velikih mednarodnih športnih dogodkih s ciljem še intenzivnejše izpostavitve Slovenije in implementacije znamke I feel Slovenia.Vrhunski slovenski športniki so eni najbolj pristnih in prepoznavnih ambasadorjev naše dežele, ki ob odličnih uvrstitvah in zmagah krepijo pozornost svetovne javnosti za Slovenijo, navdušujejo milijone športnih navdušencev in aktivnih posameznikov, prebivalce naše dežele pa navdajajo s ponosom. STO sodeluje z vrhunskimi slovenskimi športniki, kot soinSodelovanje z njimi predstavlja odlično priložnost za pozicioniranje Slovenije kot dežele za petzvezdična aktivna in zdrava doživetja. Še posebej učinkovito je sodelovanje pri komunikaciji na družbenih omrežjih, saj se tako gradijo in krepijo odnosi in interakcije s sledilci tako na kanalih družbenih omrežjih športnikov kot tudi na družbenih omrežjih Feel Slovenia. Na družbenih omrežjih STO je bilo v letu 2021 pripravljenih več kot 350 objav z dosegom več kot 2 milijona prikazov, ki so se navezovali na slovenske športne uspehe in izpostavitev Slovenije kot odlične destinacije za aktivna doživetja ter znamke I feel Slovenia.Za še tesnejše sodelovanje turizma in športa je STO 15. septembra organizirala prvo srečanje nacionalnih panožnih športnih zvez Slovenije in drugih ključnih deležnikov v športu, katerega se je udeležilo več kot 50 predstavnikov te panoge. Namen srečanja je bil medsebojna seznanitev s ključnimi športnimi dogodki in projekti, ki so načrtovani v letih 2022 -2024, izmenjava mnenj in predlogov glede razvoja in trženja športnega turizma ter nadgradnja aktivnosti za pridobivanje mednarodnih športnih dogodkov v Slovenijo.Med ključnimi sklepi srečanja je oblikovanje strokovne skupine za sodelovanje pri pripravi ukrepov za področje razvoja in trženja športnega turizma ter priprava akcijskega načrta za razvoj in trženje športnega turizma, ki bo osrednja promocijska tema v letih 2022 in 2023.