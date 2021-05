Umrl je najstarejši kolesar na svetu

Aktivno je sodeloval med francoskimi stavkami, ki so ustvarile sodobne temelje francoske delovne zakonodaje leta 1936. FOTO: Joel Saget/AFP

je svetovni rekorder v velodromski vožnji na eno uro, in to v kar dveh kategorijah. Leta 2012 je svetovni rekord postavil v kategoriji nad sto let! Da, prav ste prebrali. Leta 2014 je ta rekord še izboljšal, leta 2017 pa je temu uspehu dodal še lovoriko v kategoriji nad 105 let. Se sprašujete, kdaj bosta rekorda presežena?Francoza Roberta Marchanda je poznal ves kolesarski svet. Po njem se imenuje tudi 911 metrov visok prelaz v Ardecheju.Marchand je letnik 1911, rodil se je v Amiensu. Že kot najstnik je bil dober kolesar. Potem je bil gasilec v Parizu, med drugo svetovno vojno ujetnik. Po vojni se je preselil v Venezuelo, kjer je bil voznik tovornjaka in sejalnika sladkornega trsa. V petdesetih letih prejšnjega stoletja se je preselil v Kanado, kjer je delal kot drvar. Leta 1960 se je vrnil v Francijo in do leta 1987 delal kot vrtnar in vinar.Aktivno je sodeloval med francoskimi stavkami, ki so ustvarile sodobne temelje francoske delovne zakonodaje leta 1936. Je član francoske komunistične partije in sindikata CGT, član z najdaljšim stažem, 90-letnim članstvom.Vseskozi je zelo aktivno kolesaril do leta 1946, ko je pri svojih 35 letih na Grand Prix des Nations zasedel sedmo mesto. Potem je moral zaradi dela kolo obesiti na klin, kjer je viselo vse do leta 1978. Od takrat je bilo kolesarjenje spet njegov vsakdan. Za stoti rojstni dan, leta 2011, se je zaobljubil, da bo spet začel tekmovati. Leto kasneje je na velodromu postavil nov svetovni rekord v starostni skupini nad sto let, ki pred njim še ni obstajala. V eni uri je prekolesaril 24 kilometrov in 250 metrov. Rezultata je bil vesel, vendar je dve leti kasneje še enkrat napadel lastni rekord in ga izboljšal na 26 kilometrov in 927 metrov.Robert se je že takrat šalil, da bo to dovolj za to starostno skupino in da se bo na velodrom vrnil spet za 105. rojstni dan. Svetovna kolesarska zveza (UCI) mu je spet ugodila in ustanovila še kategorijo nad 105 let.4. januarja 2017 je v starostni skupini nad 105 let postavil svetovni rekord v enournem kolesarjenju na velodromu! Prekolesaril je 22 kilometrov in 547 metrov. V cilju je izjavil: »Lahko bi šlo bolje. Če bi videl desetminutno opozorilno uro, bi pedaliral nekoliko hitreje.« Seveda je s tema rekordoma zapisan tudi v Guinnessovi knjigi rekordov.Svoja zadnja leta je preživel v domu za ostarele Mitry-Mory in je specialko zamenjal za sobno kolo. Pri zamenjavi ni bil nesrečen, rekel je celo, da se mu ne ljubi več paziti na avtomobile in brezglave pešce, zato je raje pedale vrtel v sobi pred televizijo.Ko so ga vprašali, kaj je skrivnost njegovega dolgega športnega življenja, je odgovoril: »Nimam skrivnosti.«