Ura je premaknjena, čas je za čelno svetilko

Dan se hitro prevesi v noč in daleč je še do februarja, ko se bo noč začela umikati dnevu. Športni rekreativec nima časa vaditi podnevi, saj se zmrači še preden pride iz službe. Videti ponoči, pomeni imeti čelno, naglavko, svetilko.

Tehnologija čelnih svetilk hitro napreduje, mi pa ugotavljamo, da so tudi tiste izpred nekaj sezon še čisto v redu. Lumni nas begajo, zato najprej razčistimo z njimi.

Lumni so merilo svetlobne energije v katerikoli smeri. Lumni so sober način za specifikacijo žarnice. Moramo upoštevati kakovost optične leče, ki usmerja žarek, zato nam lumni ne prinašajo odločilnih informacij.

Lumen je svetlobni tok svetlobnega vira in zagotavlja informacije o svetlosti svetilke z merjenjem, koliko svetlobe vir svetlobe oddaja z vseh strani. Višja kot je vrednost lumnov, več svetlobe oddaja žarnica. Podatek o lumnih lahko povežemo z močjo, ki jo potrebuje neko svetlobno telo ali vir svetlobe, da bi proizvedel določeno količino svetlobe – to imenujemo izkoristek ali učinkovitost.

Marsikdo čelno svetilko izbira glede na ta dejavnik, a to zagotovo ni odločilen dejavnik. Zakaj? Ker so lumni merilo svetlobne energije v kateri koli smeri. To je dober način za specifikacijo žarnice, vendar je pogosto zavajajoč za oceno kakovosti usmerjenega žarka, pri katerem igra ključno vlogo zrcalna optika. Pri čelnih svetilkah je pomembno upoštevati kakovost optične leče, ki usmerja svetlobo v žarek in v idealnem primeru ustvari enakomerno usmerjen žarek. Lumni ne prinašajo bistvenih informacij. Boljši občutek daje dejanska kakovost žarka tako za razdaljo (točkovni žarek za iskanje poti) kot za bližnjo uporabo (razpršen žarek za na primer orientacijo v kampu). Tako nam na hitro razložijo v prodajalni Annapurna, kjer vedo kaj prodajajo in komu.

Merjenje lumnov ne vpliva na kakovost vzorca žarka, temveč le na skupno vsoto svetlobe v kateri koli smeri. Dve svetilki z enakimi lumni imata lahko bistveno drugačno kakovost svetlobe, odvisno od širine žarka in optične kakovosti sistema leč.

Izbira glede na načine svetenja

Večina čelnih svetilk ponuja tri načine svetenja: bližnje (za na primer branje), oddaljeno (z bolj usmerjenim žarkom za lociranje poti) in gibanje (nekje vmes). Pri nekaterih je dodano še utripanje, pri drugih še rdeča lučka, ki dobro osvetli pot, a niste vidni, kar je primerno za lovce, nekatere imajo rdečo utripajočo lučko na zadnji strani za boljšo vidljivost med nočnim tekom. Odsevne logotipe na traku imajo skoraj vse čelne svetilke, nam razložijo v Annapurni.

Šibkejši žarek pomeni daljšo življenjsko dobo baterije, močnejši žarek pa bistveno skrajša čas delovanja baterije. FOTO: Shutterstock

Če čelno svetilko izbirate za nočni tek, orientacijo ali kolesarjenje, je pomembno, da dobro vidite pot pred seboj. Takrat izberite čelno svetilko, ki ponuja t.i. usmerjen snop svetlobe. Nekatere čelne svetilke svetijo tudi do 150 metrov pred vami. Šibak žarek bo utrudil najprej vaše oči, potem pa še vas.

Veliko čelnih svetilk ima nameščeno LED rdečo žarnico. Ta je dobra odločitev zaradi več razlogov: baterija LED žarnice traja precej dlje kot druge, uporabna je lahko v primeru ko se na primer izgubite in vas iščejo, saj je vidna iz zelo velike razdalje, odlično se obnese tudi za nočne tekače, saj so z njo precej bolj vidni. Radi jo imajo tudi lovci, saj rdeča svetloba ne prestraši živali.

Izbira glede na čas svetenja in delovanje baterije

V kolikor se odpravljate na daljšo turo, je odločitev glede izbire baterij izjemno pomembna. Prva in najbolj pomembna stvar je, da v tem primeru odštejete vsaj kakšne pol ure do uro delovanja baterije pri vsakemu proizvajalcu, saj je delovanje baterije odvisno od več dejavnikov (hranjenje baterij, transport, vremenski dejavniki, še posebej nizke temperature itd), poleg tega pa proizvajalci radi malo pretiravajo pri delovanju baterije. Če niste prepričani, priporočamo, da doma naredite test dejanskega delovanja baterije, preden čelno svetilko prvič vzamete na pravo preizkušnjo.

Večina čelnih svetilk ponuja tri načine svetenja. FOTO: Annapurna.si

Šibkejši žarek pomeni daljšo življenjsko dobo baterije, močnejši žarek pa bistveno skrajša čas delovanja baterije. Vrst napajanja čelnih svetilk je več, večina čelnih svetilk deluje na običajne alkalne AAA ali AA (LR03) baterije. Petzl je v zadnjem letu več kot polovico svojih čelnih svetilk opremil z baterijo za ponovno polnjenje, na primer. Standardne alkalne baterije izberite, če čelno svetilko uporabljate zgolj občasno ali na daljših potovanjih, kjer ne boste mogli napolniti baterije za ponovno polnjenje. Standardne baterije imajo zelo dolgo življenjsko dobo in so manj zahtevne za shranjevanje.