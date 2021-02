​Urh Bauman osvojil veliko nagrado Vilamoura

Urh Bauman. FOTO: Clic Photo

Urh Bauman. FOTO: Clic Photo

Po izjemnem uspehuv preskakovanju ovir v Salzburgu, je njen uspeh nadgradil Mariborčans konjem Larisal, ki se s Portugalske vrača z osvojenim prvim mestom na turnirju za Grand Prix CSI.Po nastopu je povedal: »Velik dan zame in mislim, da tudi za celoten slovenski šport in našo prepoznavnost v svetu. Bila je zelo težka tekma. Sedaj pa so moje misli usmerjene v prihodnost. Moj cilj v letošnji sezoni je nedvomno udeležba ter dobra uvrstitev na letošnjem EP. Ponosem sem, da sem Slovenec in da lahko predstavljam našo lepo deželo z dobrimi rezultati.«V močni konkurenci se je za Baumanom na drugo mesto uvrstil(Irska), tretje pa je osvojilar (Francija).