V Bovec prihaja 34 filmov o naravi in športu v njej

Po letu premora (iz znanih razlogov) se Bovec Outdoor Film Festival (BOFF), bovški festival filmov o naravi in športih v njej, s štirinajsto izvedbo vrača v Kulturni dom Bovec. Potekal bo od torka 28. do četrtka 30. decembra.

Spored Bovec Outdoor Film Festivala

V tridnevnem poznopopoldanskem in večernem sporedu bodo na zaslonu velike dvorane prikazali 34 filmov, med njimi je osem filmov domače produkcije, še eden je nastal v dolini Soče, eden pa tik za mejo na Kaninu. Trideset filmov je na tekmovalnem sporedu, od teh trinajst med dolgimi športnimi filmi, eden manj med kratkimi ter štirje v kategoriji Narava in ekologija. Pet je reklamnih, izven tekmovalnega sporeda. O nagrajencih bodo zopet odločali obiskovalci.

Filmski spored je pripravljen tematsko: prvega dne, ko spored odpre okrogla miza na temo trajnostne mobilnosti v Sloveniji in Alpah, bosta v ospredju narava in ekologija, nato pa platno zavzamejo kolesarji, smučarji, deskarji ter seveda plezalci in alpinisti, pa kajakaši ...

Ob filmih

Prisotna bo večina domačih avtorjev in akterjev, ob projekcijah bomo z njimi tudi poklepetali. Ob omenjeni torkovi okrogli mizi so med spremljevalnimi prireditvami festivala še razstava, ki jo tokrat sestavljajo grafike in izdelki rokodelca Jureta Sodje (Moonchild Snowboards), predavanje alpinista Luka Stražarja, izlet v jamo Srnico ter ponudba knjig na stojnici.

Vstopnice in pogoji

V skladu z ukrepi za omejevanje epidemije bo za ogled obvezen eden od pogojev PCT, število sedišč v dvorani pa bo prepolovljeno.

Spored in predstavitev filmov na www.boff.si