V čast Mohoričeve zmage je Šenčur postal pikčast

FOTO: Jure Bitenc

je Podbličan, vendar si je družinski dom ustvaril v Šenčurju. In ker je Šenčur predan kolesarstvu in kolesarjem, so včeraj ponoči v barve pikčaste majice pobarvali pred kratkim narejeno krožišče sredi mesta.Zanimivo; sosednji Britof je Rožnati Britof zaradi, Šenčur je zdaj Pikčasti Šenčur zaradi, potem je vmes občina Cerklje in za Cerkljami že Rumena Komenda zaradiKoliko vrhunskih kolesarjev v desetkilometrski razdalji!Mohoričev navijačnam je poslal fotografije pobarvanega krožišča. Ne vemo še, kaj je na to porekel župan Šenčurja, saj je bila otvoritev krožišča lansko jesen. Ampak, ker je tudi sam veliki ljubitelj kolesarstva, je najbrž zamižal na oba očesa ... za trenutek.