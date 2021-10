V družbi bolj sproščeni po vrčku piva

Znanstveniki z univerzitetnega kliničnega centra v švicarskem Baslu so ugotovili, da lahko že en vrček piva poskrbi za bolj sproščeno vzdušje v družbi. V raziskavo so vključili 30 moških in 30 žensk, ki so morali po zaužitju alkoholnega in brezalkoholnega piva opraviti raznovrstne preizkušnje.



Med drugim so morali udeleženci raziskave prepoznavati obraze, reševati teste empatije in spolne vzburjenosti. Kot je povedal vodja raziskave Matthias Liechti, je to malo raziskano področje. Četudi veliko ljudi pije pivo in se zaveda učinkov iz osebnih izkušenj, je zelo malo znanstvenih podatkov o učinkih alkohola na procesiranje čustvenih družbenih informacij.



Raziskava je med drugim pokazala, da se želja po družbi v srečnem in odprtem okolju poveča v skupinah, ki so pile alkoholno pivo. To velja predvsem za ženske in tiste, ki so se sprva vedli zadržano. Osebe so po vrčku piva bolje prepoznale vesele obraze in pokazale znake čustvene empatije.



Pri testiranju spolne vzburjenosti so ugotovili, da četudi bodo ljudje po zaužitem alkoholu hitreje ocenili fotografije s prizori spolnih aktov kot prijetne, ne bodo nujno tudi bolj spolno vzburjeni.

