V Istri se obeta kolesarsko obarvan konec tedna

Konec tedna bo Izola gostila Istrski kolesarski maraton, ki bo obalne občine v kolesarskem duhu povezal že devetič. Organizatorji, poleg bogatega spremljevalnega programa čez vikend, v nedeljo, 16. oktobra, pripravljajo tri kolesarske trase v dolžini 13, 44, in 74 kilometrov.

Izola bo konec tedna gostila najatraktivnejšo rekreativno kolesarsko prireditev v Sloveniji, ki v športnem duhu poveže obalne občine in celotno Slovenijo.

Organizatorji pripravljajo aktivnosti poln kolesarski vikend z vrhuncem v nedeljo, 16. oktobra, ko bodo obalne ceste preplavili kolesarji Istrskega kolesarskega maratona. Udeležili se bodo treh različno dolgih tras, ki vse startajo ob 10. uri iz osrednjega prizorišča pri Ladjedelnici v Izoli.

Pester spremljevalni program se bo pričel že v soboto, 15. oktobra, z aktivnostmi za vso družino. V dopoldanskem času si lahko na kolesarskem festivalu z najmlajšimi ogledate gledališko predstavo Črtek v mestu, se udeležite ustvarjalne delavnice ali spretnostnega kolesarskega poligona.

Družinski kolesarski izlet z odkrivanjem znamenitosti Izole v izvedbi Hangar Adventures je že razprodan, še vedno pa se malčki stari do 6 let lahko udeležijo vrhunca festivala - mini maratona na katerem se bodo ob 15. in 15.30 uri preizkusili v vožnji s poganjalčki ali kolesi. Sobotni večer bo zaokrožen z Beerfestom pri Hangar baru v Izoli.

Nedelja bo obarvana v Istrsko tržnico, kjer se bodo predstavili lokalni podeželski ponudniki s pestrim naborom kulinarike, namestitev, kmetijskih izdelkov in ostalih storitev. Istrski pa bo tudi odrski program, s folklornimi nastopi, glasbo in skeči ter kulinarika, saj bodo udeleženci postreženi s tipično istrsko jedjo – bobiči.

Dogajanje bo popestrila nagradna igra Zakladi slovenske Istre, v sklopu katere obiskovalce čakajo lepe nagrade. Oba dni bo v gosteh tudi Mini Planica in možnost brezplačnega preizkušanja kakovostnih Puch električnih koles.

Vrhunec dneva v nedeljo bo start rekreativnega maratona ob 10. uri, ko se bodo udeleženci podali na 13 km Visit Izola, 44 km Luka Koper in 74 km Hervis traso. Slednja je z več kot 1.300 višinskimi metri izziv tudi za najbolj zahtevne, svoje pa doda tekmovanje za Kralja in Kraljico Boršta, kjer se udeležencem izmeri čas vzpona in se na koncu razglasi najboljše. Zanesljivo se bo v cilju prileglo še dobro pivo ob glasbi, kar se za zaključno prireditev sklopa Slovenija kolesari še posebej spodobi.

Prijave na maraton so še vedno možne na spletni strani www.istrski-kolesarskimaraton.si in na prizorišču na dan dogodka v soboto in nedeljo. Obetajo se nekatere zapore cest, ki so podrobno predstavljene na spletni strani dogodka.

Istrska tržnica se izvaja v sklopu projekta LAS Istra Oživimo podeželje, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Istrski kolesarski maraton podpirajo obalne občine – Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Piran in Občina Ankaran ter pokrovitelji Luka Koper, Hervis in Oshee.