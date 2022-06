V Kranju okronali prva državna prvaka v teku na 12 ur

V središču Kranja je potekal SLO12RUN Varuh zdravja Vzajemna – vrhunska ultratekaška prireditev na 6 in 12 ur. Daljša razdalja pa je prvič štela tudi za državno prvenstvo v teku na 12 ur.

Tekme so se udeležili najboljši tuji ultramaratonci, tudi svetovni rekorderji, kot so Poljakinja Patrycja Bereznowska (svetovna rekorderka v teku na 48 ur in lastnica ženskega rekorda na Špartatlonu), Španec Ivan Penalba Lopez, Finka Noora Honkala.

Organizatorji pa so najbolj ponosni, da jim je uspelo v Kranj privabiti tudi legendo ultrateka Grka Yiannisa Kourosa, ki je skupaj z Dušanom Mravljetom prehodil prvi častni krog. Po dolgem času so v nedeljo na štartu stali tudi pionirji ultramaratona: Dušan Mravlje, Franc Kavčič, Dušan Hribernik in Pavel Močnik.

Štart 12- in 6-urnega teka je z motivacijskim video nagovorom otvoril Aleksandr Sania Sorokin, litovski ultramaratonec, ki ima številne svetovne in evropske rekorde v teku na dolge razdalje.

Tekači so tekli v težkih razmerah, saj jih je cel dan spremljala huda vročina, a so bili kljub temu na koncu vsi izjemno zadovoljni z organizacijo prireditve.

Zmagovalka 12-urnega teka je Poljakinja Patrycja Bereznowska, med moškimi pa je slavil Uroš Srnec

V teku na 12 ur je med ženskami zmagala Poljakinja Patrycja Bereznowska, ki je pretekla 131,452 km (101 krog), na drugem mestu je bila Nataša Robnik (124,032 km; 96 krogov), tretja pa Marjeta Gomilšak (122,278 km; 94 krogov).

Med moškimi je v teku na 12 ur slavil Uroš Srnec (146,004 km; 112 krogov), ki je premagal španskega rekorderja na dolge razdalje Ivana Penalba Lopeza (140, 309 km; 108 krogov), tretje mesto pa je zasedel Marko Tomažin, sicer lanski zmagovalec SLORUN v teku na 6 ur (132, 364km; 102 kroga).

Zmagovalke 12 urnega teka. FOTO: Tadej Pišek

Zmagovalci 12 urnega teka. FOTO: Tadej Pišek

Priznanja najboljšim v teku na 12 ur sta podelila Yiannis Kouros in Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj. Kot se za Prešernovo mesto spodobi pa sta zmagovalca v teku na 12 ur prejela tudi moški cilinder in damski klobuk Urška.

V teku na 6 ur je zmagal Aleš Debeljak (57 krogov), drugo mesto je zasedel Anže Sobočan (56 krogov), tretje pa Primož Zupan (55 krogov).

Na stopničkah v teku na 6 ur med ženskami so stale tudi tuje udeleženke. Prvo mesto je zasedla Finka Noora Honkala, drugo Italijanka Elena Fabiani, tretje pa kot najboljša Slovenka Berny Čeplak Poznič. Cilj Honkale v Kranju je bil podreti svetovni rekord v teku na 6 ur, kar pomeni več kot 85 km, vendar ji zaradi izjemno zahtevnih pogojev (huda vročina) to ni uspelo. Pretekla je 75,946 km, kar je bilo več kot dovolj, da je podrla rekord v teku na 6 ur na SLO12RUN, ki ga je lani postavil Hrvatica Katarina Bekavac (65,892 km). Nagrade sta podelila podžupan Kranja Janez Černe in direktor PE Kranj Varuh zdravja Vzajemna Matjaž Fajfar.

Zmagovalci 6 urnega teka. FOTO: Tadej Pišek

Zmagovalke 6 urnega teka. FOTO: Tadej Pišek

Dobili smo prve državne prvake v teku na 12 ur

Tek na 12 ur je prvič štel tudi kot državno prvenstvo. Naslov državne prvakinje si je priborila Nataša Robnik, ki je veljala za favoritinjo. Drugo mesto je osvojila Marjeta Gomilšak, tretje pa Alenka Pavc.

Državni prvak pa je postal Uroš Srnec, ki je zmagal tudi absolutno ter postavil nov državni rekord v teku na 12 ur. Marko Tomažin je zasedel drugo mesto, tretje pa lanski zmagovalec SLO12RUN, Domen Kozjek. Medalje za državno prvenstvo je podelil direktor Atletske zveze Slovenija Nejc Jeraša. Tekači Bosne in Hercegovine so si Kranj izbrali za državno prvenstvo v teku na 6 in 12 ur.

»S tekmo sva izredno zadovoljna. Vsako leto se trudiva tekmo postaviti na višji nivo, letos nama je to uspelo, saj sva takoj po koncu tekme od vseh tekačev prejela izredne pohvale in zahvale, da so bili lahko del tega nepozabnega tekaškega spektakla. Zelo sva ponosna, da so se na najino povabilo odzvali tudi najboljši tuji ultramaratonci, poleg vseh najboljših Slovencev. Zahvala gre tudi vsem prostovoljcem, ki so cel dan skrbeli za tekače in gledalcem, ki so navijali, saj je bilo vzdušje v Kranju res izjemno«, je povzel Klemen Boštar, direktor SLO12RUN, ki skupaj z Majo Rigač, veljata za gonilno silo ultratekaške prireditve SLO12RUN.

Po dolgem času so v nedeljo na štartu stali tudi pionirji ultramaratona: Dušan Mravlje, Franc Kavčič, Dušan Hribernik in Pavel Močnik. FOTO: Damjan Končar

Na progo se je podalo več kot 140 tekačev iz 14 držav. Trasa, ki poteka po ulicah Kranja, je krožna, dolga 1292 metrov, asfaltirana ter ima tudi certifikat Mednarodnega združenja maratonov in dolgih prog AIMS. Slovenski 12-urni tek je sicer edini ultramaraton, ki poteka v centru mesta, v Sloveniji in širše. Tekma ima drugo leto zaporedoma tudi srebrno značko Mednarodne ultramaratonskega združenja (IAU).

Tekmo organizira Atletski klub Ultramaraton Slovenija, s podporo Atletske zveze Slovenije, soorganizator je Zavod za turizem in kulturo Kranj in Mestna občina Kranj. Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, na kar so organizatorji izjemno ponosni.

Letos je bila peta izvedba tekme, prvi dvi izvedbi, leta 2015 in 2016 sta potekali v Trbojah, leta 2019 pa so se organizatorji odločili, da tekmovanje preselimo v center Kranja, ker so želeli tekmovanje narediti atraktivnejše, še bolj zanimivo za gledalce, predvsem pa za tekmovalce.

Štart 12 urnega teka v Kranju. FOTO: Damjan Končar

Letošnje novosti:

• tekma je štela za prvo državno prvenstvo v teku na 12 ur;

• kontrola dopinga;

• dva izjemna povezovalca: Marko Roblek in Niko Rakovec;

• tribuna za gledalce v štartno-ciljnem prostoru;

• most čez Tavčarjevo ulico za lažji prehod pešcev in kolesarjev;

• snemanje prireditve in spremljanje tekačev v živo (livestream);

• sejem športne opreme in športne prehrane, v soboto, 4.6.2022 in nedeljo, 5.6.2022;

• državno prvenstvo tekačev iz Bosne in Hercegovine v teku na 6 in 12 ur.

Na predvečer tekme (v soboto, 4.6.) je v idiličnem vzdušju gradu Khislstein potekal tematski pogovorni večer na temo ultramaraton nekoč in danes z zvezdami ultramaratona, tako tujih kot tudi domačih. Gostje so bili Yiannis Kouros, Patrycja Bereznowska, Ivan Penalba Lopez, Noora Honkala, Nataša Robnik, Luka Videtič, Dušan Mravlje.