V prometu brez slušalk. Ali velja to tudi za brezžične slušalke?

Uporaba slušalk med vožnjo z avtomobilom ali s kolesom je prepovedana, saj se mora voznik (kar vključuje tudi kolesarje in voznike električnih skirojev) po Zakonu o pravilih cestnega prometa vzdržati ravnanj, ki bi zmanjševala njegovo slušno zaznavanje.

Za kršitev je predpisana globa v višini 120 evrov. Izjema je telefoniranje ob uporabi naprave za prostoročno telefoniranje. Ali to vključuje tudi brezžične slušalke?

Na ministrstvu za infrastrukturo so na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) v zvezi s tem pojasnili, da se kot taka šteje le brezžična slušalka bluetooth za eno uho, ki jo je mogoče upravljati prostoročno (npr. z glasovnimi ukazi). V vsakem primeru pa telefoniranje med vožnjo močno vpliva na voznikovo zbranost in odzivni čas, zato ga odsvetujejo poudarjajo na ZPS.

Poslušanje glasbe ali pogovarjanje po telefonu med hojo tudi pri pešcih zmanjšuje pozornost, sposobnost zaznavanja okolice in podaljšuje njihov reakcijski čas. Zakonska prepoved se nanaša le na voznike, zato uporaba slušalk med hojo ni prepovedana. Vendar so tudi pešci udeleženci v prometu, zato bi morali biti zaradi svojega ranljivejšega položaja enako ali še bolj pazljivi kot vsi drugi. Zato na ZPS svetujejo previdnost in če je le mogoče, neuporabo slušalk med hojo. Če že ne gre brez tega, pa vsaj poslušanje glasbe ali pogovor na čim manjši jakosti.