V soboto sedmič s ponyji na Vršič

Zeleno

Trasa je znana, celo legendarna, in je verjetno ni več treba posebej predstavljati: 13,5 kilometra iz Kranjske Gore do prelaza Vršič, 801 meter višinske razlike in 24 tlakovanih serpentin. FOTO: Siniša Kanižaj/Red Bull Content Pool

V živo!

PCT

Pripravljeni smo in le še nekaj dni nas še loči od sedmega naskoka na Vršič na kolesih pony – dogodka Red Bull Goni Pony. Kranjska Gora, sobota, 4. september! In spet štirimestno število udeležencev.Vzpon na najvišji slovenski cestni prelaz se začne ob 15. uri. Prej seveda pregledamo vsa kolesa – da nimajo ravno prestav in da se kolesarji ob vrnitvi v dolino na njih lahko ustavijo – in retro oprave kolesarjev. Natančen spored najdete na http://redbull.si/gonipony Trasa je znana, celo legendarna, in je verjetno ni več treba posebej predstavljati: 13,5 kilometra iz Kranjske Gore do prelaza Vršič, 801 meter višinske razlike in 24 tlakovanih serpentin.Predprijavljenih pa je nič manj kot 1040 kolesark in kolesarjev, med njimi tudi nekaj zelo hitrih, tako da ni nemogoče, da spet ne bi bil dosežen kakšen rekorden čas. Čeprav se nam vsako leto zdijo dosežki povsem neverjetni, nas kolesarji vsakokrat znova presenetijo.Nane računamo preveč, da popravi rekord, zato pa toliko težje čakamo, da vidimo njegov letošnji retro slog. Prej računamo na lanska zmagovalca in rekorderjain. In ker velja, da so bivši smučarski skakalci dobri »na klanec«, bomo imeli pod drobnogledom tudiin AvstrijcaKolesarji smo že v startu »zeleni« oziroma prijazni do okolja. Da bomo tokrat še bolj, udeležence vabimo, da vas čim več v Kranjsko Gori pride z javnim prevozom (od železniške postaje na Jesenicah je ravno dober trening) ali se vsaj dogovorite za skupno vožnjo z avtomobilom. Koliko zloženih ponyjev gre v prtljažnik?Še bolj striktno ločevanje odpadkov kot sicer je čisti anahronizem z desetletji, ko so nastajali originalni ponyji, ter s kostumi, ki jih oblačijo udeleženci, ampak se bomo to vseeno šli. Gostinski ponudniki bodo uporabljali kar največ razgradljivih materialov.Na prizorišču bomo postavili tudi Zeleni kotiček, kjer bomo udeležence in obiskovalce obveščali o pomenu spoštljivega odnosa do okolja.Neposredni prenos z Red Bull Goni Pony boste lahko spremljali na http://redbull.si/gonipony in na Planet TV.Udeleženci in obiskovalci prireditve morajo izpolnjevati pogoje PCT – preboleli, cepljeni, testirani. Testiranje bo na voljo na vstopu na prireditev po ceni 10 evrov.