V Štanjelu so odprli pravljično-doživljajsko pot Škratji Kras

Dostopnost: vse dni v letu

Komu je namenjena: družinam, šolskim in vrtčevskim skupinam, pohodnikom in obiskovalcem Krasa, vsem, ki imajo radi naravo in zgodbe

Škratji Kras sta slavnostno odprla župan Občine Komenin direktor zavoda Škrateljc. Župan je poudaril, da je Škratji Kras izjemna pridobitev za občino, Štanjel in komenski Kras, saj gre za nov produkt družinskega turizma, ki ga obiskovalci Štanjela že nestrpno pričakujejo.Uroš Grilc pa je Škratji Kras predstavil kot šesto pot na Pravljično-doživljajski transverzali po Sloveniji, ki jo od leta 2017 ustvarja zavod Škrateljc. Ob tem je še posebej izpostavil pomen sodelovanja z izjemnimi umetniki ter lokalnimi partnerji projekta Škratji Kras, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Škratji Kras je doživetje za otroke od 5. do 12. leta starosti, zanimivo tudi za odrasle. Celovito pa je doživetje takrat, ko otroci poznajo izvirno zgodbo Škratje s Krasa, ki je zapisana v slikanici Uroša Grilca z ilustracijami. Tako so imeli otroci na otvoritvi priložnost spoznati enega svojih najljubših ilustratorjev, Čoh pa jim je v knjige narisal posvetila. Zgodbo smo otrokom predstavili z glasbeno pravljico Škratje s Krasa, ki so jo odigrali glasbenikiinter pripovedovalkaŠkrat, škraticain škratso prebivalcem Štanjela vzeli pečate Krase ter po Škratjem Krasu natrosili škratje uroke. Otroci so navdušeno sprejeli svoj izziv in se odpravili na misijo, da Krasu spet povrnejo trdnost kamna, vztrajnost burje in barve ruje. Na pot čez Škratji Kras so jih pospremile interpretativne vodnice, otroci so za doživetje potrebovali Krasno beležko in barvice, na cilju v TIC-u Štanjel pa jih je čakala še krasna nagrada.Na veliko veselje prebivalcev Štanjela so otroci uspešno opravili svojo nalogo, našli skrivne pečate kamna, burje in ruja ter poiskali čarobni izrek, ki je Kras rešil škratjega uroka. Otroci so bili na pohodu kljub nadvse poletni temperaturi vseskozi motivirani, na poti pa so jih čakala posebna presenečenja. Kiparka Alenka Vidrgar jih je pričakala ob zveneči klopi, kjer so se otroci preizkusili v igranju na kamnito zvenečo skulpturo, kamnoseka Jaka Modic in Urša Krašna pa sta pri škratu Kamnu otroke preizkusila v kamnoseštvu.Tako otroke kot odrasle so očarale umetniške skulpture škratov s Krasa in kraški ovčar, ki krasijo doživljajske točke Škratjega Krasa in so delo umetnika in oblikovalca lesa. Izjemna pridobitev na poti so tudi kamnite klopi iz kraškega kamna, ki ga je za Škratji Kras zagotovil pokrovitelj Marmor Sežana d.d. iz svojega kamnoloma v Lipici. Tako so se otroci skozi igro, domišljijo in ustvarjanje naučili marsikaj novega o Krasu in Štanjelu, opravili nezanemarljiv pohod v dolžini 3,4 km ter pri tem krepili pozitiven odnos do okolja in varovanja narave.Škratji Kras je trajna obogatitev turistične, pohodne in kulturno-umetnostne ponudbe Krasa, namenjena je predvsem družinam, šolam in vrtcem. Otroke in odrasle popelje v čudoviti svet Krasa, na družinsko dogodivščino, polno navihanih škratovščin in zabave. Doživetje obiskovalcem razkrije marsikatero kraško skrivnost ter skrite kotičke prelepega starodavnega Štanjela. Pot je krožna, nezahtevna in urejena, zanjo bodo družine potrebovale približno 2 uri in pol, seveda pa se lahko raziskovanje kraških skrivnosti in uživanje v lepotah Krasa hitro tudi podaljša.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt nastaja v sodelovanju in s podporo partnerjev: Ministrstvo za kulturo RS, Center za kreativnost, Občina Komen, Agrarna skupnost Štanjel, ORA Krasa in Brkinov, Marmor Sežana, d. d., RUNE, Inkubator Sežana, Park Škocjanske jame, Kosovelov dom Sežana, Klub kraških ovčarjev Slovenije, Festival Gledanica.