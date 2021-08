Varno na kolesu že deseto leto poziva šole k sodelovanju

Petošolci bodo tako prek poučnih in zabavnih nalog spoznavali prometne znake in pravila, opozarjali na pomen nošenja čelade in odkrivali prednosti kolesa. FOTO: Varno na kolesu

Ena izmed novosti je naloga Postani ambasador trajnostne mobilnosti. FOTO: Varno na kolesu

Prijave na razpis so odprte do 20. septembra 2021 Ljubljana, 30. 8. 2021 – Slovenske šole v tem tednu ponovno odpirajo svoja vrata in že nestrpno pričakujejo nadobudne šolarje, ki se po poletnih počitnicah zopet vračajo za šolske klopi.Novo šolsko leto bo zaznamovala jubilejna, deseta sezona programa Varno na kolesu, ki ga razpisuje družba Butan plin s partnerji. Zanimanje za kolesarjenje tako med mladimi kot odraslimi vsako leto vse bolj narašča, zato ne preseneča, da se programu vsako leto pridruži vse več šol in učencev, ki v sklopu inovativnih, tematskih in zabavnih nalog spoznavajo cestnoprometne predpise in se s pomočjo zanimivih kolesarskih aktivnosti pripravljajo na varno vključitev v promet.Letošnji razpis v ospredje postavlja pomen preventive in trajnostne mobilnosti, šole pa se lahko na razpis prijavijo do 20. septembra 2021, in sicer prek spletnega obrazca . Kaj prinaša 10. sezona programa Varno na kolesu? Letošnji razpis prinaša nekaj novosti, ki osnovnošolcem ponujajo dodatne možnosti za odkrivanje pomena prometne varnosti. Ena izmed novosti je naloga Postani ambasador trajnostne mobilnosti, pri kateri lahko šola ali posamezen učenec opravlja aktivnosti, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in krepijo znanje prometnih pravil. Kolesarjenje mladih kolesarjev in kolesark bo letos tudi dobrodelno obarvano, saj bodo v sklopu naloge Kolesarim in nabiram kilometre beležili prekolesarjene kilometre za dobrodelno akcijo Kolesarimo.skupaj, ki pod okriljem fundacije Neurotrust opozarja na mlajše osebe z gibalnimi težavami, ki se tudi vključujejo v šport, kolesarjenje pa jim predstavlja svobodo in užitek.Velik poudarek letošnjih aktivnosti je namreč na preventivi, zato je program Varno na kolesu združil moči s fundacijo Neurotrust, s katero bo ozaveščal o pomenu nošenja kolesarske čelade in opozarjali na možne negativne posledice poškodb glave. Kot v preteklih letih pa je pester nabor nalog razdeljen na dva sklopa, in sicer RAZPIS A za petošolce, ki v letošnjem šolskem letu opravljajo kolesarski izpit, in RAZPIS B za vse ostale učence od 1. do 9. razreda.Petošolci bodo tako prek poučnih in zabavnih nalog spoznavali prometne znake in pravila, opozarjali na pomen nošenja čelade in odkrivali prednosti kolesa kot okolju prijaznejšega prevoznega sredstva. Vsi ostali učenci bodo nabirali prekolesarjene kilometre za svojo šolo, raziskovali kolesarske prakse v družbi in si zamislili 'tour' po domačih krajih.Ker je širjenje koronavirusa šole postavilo pred negotovost in spreminjajoče se razmere, razpisane naloge ponujajo tudi možnosti za reševanje v primeru pouka na daljavo. Za svoj trud, uspešno opravljene naloge in aktivno ozaveščanje o varnosti v prometu bodo sodelujoče šole nagrajene v maju 2022, ko bo potekala slavnostna razglasitev zmagovalcev. Vse novice o kolesarskih aktivnostih in poteku letošnjega programa bodo na voljo na spletni strani , kjer je objavljen tudi razpis, in Facebooku