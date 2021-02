Virtualna kolesarska dirka po Sloveniji za rekreativce

Kolesarski klub Adria Mobil v sodelovanju z agencijo Sport Media Focus ter Slovensko turistično organizacijo pripravlja prvo virtualno kolesarsko dirko Po Sloveniji, namenjeno rekreativnim kolesarjem, katerim bodo družbo delali nekateri najboljši slovenski profesionalni kolesarji.I feel Slovenia virtualna kolesarska dirka Po Sloveniji bo potekala na kolesarski platformi Rouvy, katere izjemna prednost je v tem, da kolesar ves čas vožnje opazuje okolico trase s pomočjo realnega videoposnetka.Pripravljenih je 5 etap I feel Slovenia virtualne kolesarske dirke Po Sloveniji, ki bodo na sporedu vsako soboto - s pričetkom ob 19. uri - med 27. februarjem in 27. marcem 2021. Na prvih štirih etapah se bodo rekreativni kolesarji lahko v živo pomerili s štirimi zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva – sinje kot ambasador slovenskega turizma v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo posnel tudi poseben video nagovor, s katerim je k udeležbi povabil kolesarje s celega sveta.Etape:• 27. 02. 2021: Cerklje – Vrh pod Krvavcem (13,8 km)Pokrovitelj etape: Generali; poseben gost:(Bahrain Victorius)• 06. 03. 2021: Črnomelj – Novo mesto (42,3 km)Pokrovitelj etape: Hervis; poseben gost:(Adria Mobil)• 13. 03. 2021: Izola – Šmarje – Koper (39 km)Pokrovitelj etape: Frutabela; poseben gost:(Bahrain Victorius)• 20. 03. 2021: Bohinj – Bled – Pokljuka (40,3 km)Poseben gost:(Jumbo Visma)• 27. 03. 2021: Kronometer po ulicah Ljubljane (17,6 km)Vsaka etapa bo štela kot samostojna dirka, na koncu vsake etape bo zmagovalec simbolično osvojil virtualno zeleno majico. Med tistimi, ki bodo nastopili na vseh petih etapah, bo zelena majica za zmagovalca podeljena v moški in ženski kategoriji in sicer v starostnih skupinah do 30 let, od 31 do 45 let, od 46 do 60 let in nad 60 let.Virtualna kolesarska dirka bo izjemna priložnost tudi za promocijo Slovenije kot kolesarske destinacije, zato je sodelovanje naših najboljših kolesarjev, ki so hkrati veliki ambasadorji Slovenije v svetu, velik izziv, da tudi tuji rekreativci spoznajo kolesarske lepote Slovenije.Slovenska turistična organizacija: STO v časih, ko izvedba športnih dogodkov v številnih primerih ni možna ali je omejena, pristopa k sodelovanju pri I FEEL SLOVENIA virtualni dirki Po Sloveniji in prek tega krepi aktivnosti na področju razvoja in promocije produkta aktivnega oddiha. Tak produkt izkazuje velik potencial nadaljnje rasti; raziskave ga izpostavljajo kot enega najbolj izrazitih trendov na področju potovanj za leto 2021 in je tudi dvoletna tematika promocijskih aktivnosti STO v letih 2022 in 2023. STO se zaveda velikega pomena odmevnih športnih dogodkov, namenjenim rekreativnim športnikom za promocijo Slovenije in slovenske turistične ponudbe. Projekti, kakršen je virtualna kolesarska dirka Po Sloveniji, so dodatna podpora promociji Slovenije kot destinacije za aktivni oddih.Prav kolesarjenje je zagotovo tisti šport, kjer gre za neposredno povezljivost športa s turističnim produktom aktivnih počitnic t. j. produkta outdoor, ki je eden izmed najpomembnejših turističnih produktov Slovenije in bo imel v časih, ko bodo potovanja spet možna, izjemne priložnosti. Prepričani smo, da bomo prek virtualne dirke navduševali mnoge ljubitelje športa in pomembne medije po vsem svetu s Slovenijo kot destinacijo zdravih in aktivnih doživetij, odlično tudi za gostiteljico športnih dogodkov. Veseli nas, da bodo pri projektu sodelovali tudi profesionalni kolesarji, med njimi, saj bomo lahko z njihovo pomočjo dodatno učinkovito promovirali Slovenijo kot destinacijo aktivnega oddiha in delili vrednote znamke 'I feel Slovenia., predsednica KK Adria Mobil, organizator dirke: »Pozdravljam idejo o virtualni dirki Po Sloveniji, ki je nov produkt Kolesarskega kluba Adria Mobil in naših partnerjev, nastal predvsem zaradi posebnih okoliščin, s katerimi smo se v preteklem letu soočili. Z virtualno izvedbo dirke, ki bo odslej na kolesarskem koledarju vsako leto, tako nagovarjamo rekreativne kolesarske navdušence in jim dajemo priložnost, da se pomerijo med seboj in predvsem sami s sabo. Obenem me veseli, da bodo etape popestrili profesionalni kolesarji s, ambasadorjem blagovne znamke Adria, na čelu, ki bodo rekreativcem nedvomno dajali dodatno motivacijo in energijo za čim boljše uvrstitve v boju za zeleno majico. Glede na to, da je virtualna izvedba zdaj našla pot tudi do Slovenije, bomo tudi tako približali slovensko kolesarstvo mednarodni publiki. Naj bo virtualna izvedba uvod v tradicionalno dirko Po Sloveniji, ki bo kmalu spet navduševala večmilijonsko občinstvo po svetu.«Registracija na platformo Rouvy in prijava je mogoča na povezavi: www.race.rouvy.com . Ob prijavi vsak prejme 14 dni brezplačne uporabe aplikacije Rouvy, dodatnih brezplačnih 14 dni pa je možno dobiti na povezavi: https://woobox.com/22ivcr