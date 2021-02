Vlado Čuš prejemnik Bloudkove plakete

Devetčlanski odbor pod vodstvom predsednikain podpredsedniceje letošnje nagrajenke in nagrajence izbral na podlagi preteklih dosežkov in po načelih enakopravnega priznavanja vrhunskih dosežkov na vseh nivojih športa.rojen 11. februarja 1957, je prejel Bloudkovo plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športu.Slovenskega juda si ne moremo zamisliti brez Vlada Čuša, ki se mu je zapisal že pred 48 leti. Kot kadet je postal stalni član članske ekipe Ptuja v prvi slovenski judo ligi, osvojil več pozivnih turnirjev in naziv študentskega prvaka v Sloveniji. Že med tekmovalno kariero pa je kot študent prvega letnika športne fakultete prevzel trenersko vlogo v članski ekipi judo kluba v občini Ptuj.Postal je odličen trener najuspešnejših ptujskih judoistov in judoistk, ki so nastopili na evropskih in svetovnih prvenstvih v vseh starostnih kategorijah. V letih gradnje zlatega obdobja juda, od 1991 do danes, je z odliko opravil funkcijo predsednika strokovnega sveta, bil večkratni selektor slovenskih judo reprezentanc, opravljal funkcijo podpredsednika JZS, predsednika Športne zveze MO Ptuj in bil predsednik trenerske komisije. Vlado Čuš, mojster juda – VI. dan, je med drugim profesor svetnik, specialist klinične dietetike, habilitirani predavatelj na Pedagoški fakulteti v Mariboru, avtor knjige »Judo-popusti, da zmagaš« in zdravstvenoizobraževalnega projekta »Naučimo se padati«. Čušu gre ogromna zahvala tudi za začetek vključevanja juda v šolski šport.