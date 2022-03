Vnetje Ahilove tetive

Še zlasti med tekači; kdor se je srečal s to poškodbo, ve, kako zelo omeji športno življenje. In to za kar nekaj časa. In zdaj je čas, ko je tekačev vse več in zagotovo se jim bodo pridružili še novi.

Takemu vnetju pravimo tudi tendinitis Ahilove tetive. Ta poškodba nastane zaradi preobremenitve Ahilove tetive, traku tkiva, ki povezuje mečne mišice na zadnji strani spodnjega dela noge s petno kostjo.

Tendinitis se najpogosteje pojavi pri tekačih, ki so nenadoma povečali intenzivnost ali trajanje teka. Pogosta je tudi pri ljudeh srednjih let, ki se ukvarjajo s športom, kot sta tenis ali košarka, a le ob koncih tedna.

Večino primerov tendinitisa Ahilove tetive je mogoče zdraviti s sorazmerno preprosto oskrbo na domu, a pod nadzorom zdravnika. Za preprečevanje ponavljajočih se poškodb so običajno potrebne strategije samo pomoči. Resnejši primeri takšnega tendinitisa lahko privedejo do raztrganin (ruptur), ki lahko zahtevajo celo kirurško popravilo.

Znaki poškodbe Ahilove tetive

Bolečina, povezana s tendinitisom Ahilove tetive se običajno začne kot blaga bolečina v zadnjem delu noge ali nad peto po teku ali drugi športni aktivnosti. Napadi močnejše bolečine se lahko pojavijo po dolgotrajnem teku, hoji po stopnicah ali sprintu.

Morda boste težavo občutili tudi občutljivost ali togost, zlasti zjutraj, kar se običajno izboljša z blago aktivnostjo.

Kdaj k zdravniku

Če čutite vztrajno bolečino okoli Ahilove tetive, raje pokličite svojega zdravnika. Takoj pa poiščite zdravniško pomoč, če je bolečina ali če ne morete hoditi. Morda imate strgano Ahilovo tetivo.

Vzroki

Tendinitis Ahilove tetive je posledica ponavljajoče se ali intenzivne obremenitve Ahilove tetive, tetive, ki jo obremenjujemo, ko hodimo, tečemo, skačemo ali se dvigamo na prste.

Struktura Ahilove tetive s starostjo oslabi, zaradi česar je lahko bolj dovzetna za poškodbe – zlasti pri ljudeh, ki se lahko ukvarjajo s športom le ob koncih tedna ali ko so nenadoma povečali intenzivnost svojih tekaških programov.

Dejavniki tveganja

Številni dejavniki torej lahko povečajo tveganje za tendinitis Ahilove tetive.

Spol. Najpogosteje se vnetje pojavlja pri moških.

Starost. Tendinitis Ahilove tetiv je pogostejši s starostjo.

Fizične težave. Naravno raven lok v stopalu lahko povzroči večjo obremenitev Ahilove tetive.

Debelost in napete mišice meč lahko povečajo tudi obremenitev tetiv.

Vrsta vadbe. Če tečete v ponošenih čevljih, to lahko poveča tveganje za vnetje Ahilove tetive. Bolečine v tetivah se pogosteje pojavljajo v hladnem vremenu kot v toplem vremenu, tek po hribovitem terenu pa vas lahko tudi postavi v vrsto za poškodbo Ahilove tetive.

Zdravstvena stanja. Ljudje, ki imajo luskavico ali visok krvni tlak, imajo večje tveganje za razvoj vnetja Ahilove tetive. Zdravila. Nekatere vrste antibiotikov, imenovanih fluorokinoloni, so bile povezane z višjo stopnjo tendinitisa Ahilove tetive.

Zapleti

Takšno vnetje lahko oslabi tetivo, zaradi česar je bolj ranljiva za natrganje in pretrganje (rupturo) – to je boleča poškodba, ki običajno zahteva kirurško popravilo.

Preprečevanje poškodbe

Čeprav morda ne bo mogoče preprečiti vnetja Ahilove tetive, lahko z nekaterimi ukrepi zmanjšanje tveganja za poškodbo. Postopoma povečujte svojo aktivnost. Če šele začenjate vadbo, začnite počasi in postopoma povečujte trajanje in intenzivnost vadbe.

Umirjenost, predvsem. Izogibajte se dejavnostim, ki pretirano obremenjujejo vaše kite, kot je tek na hrib. Če sodelujete pri naporni dejavnosti, se najprej ogrejte s počasnejšim tempom. Če med določeno vadbo začutite bolečino, se ustavite in počivajte.

Pazljivo izberite športno obutev. Čevlji, ki jih nosite med vadbo, morajo zagotavljati ustrezno oblazinjenje vaše pete in morajo imeti trdno oporo za stopalni lok, kar pomaga zmanjšati napetost v Ahilovi tetivi. Zamenjajte svoje obrabljene športne čevlje. Če so vaši čevlji v dobrem stanju, vendar ne podpirajo vaših stopal, poskusite z oporo za stopalna loka v obeh čevljih.

Vsak dan se raztegnite. Vzemite si čas za raztezanje mečnih mišic in Ahilove tetive zjutraj, pred vadbo in po vadbi zato, da ohranite prožnost. To je še posebej pomembno, da se izognemo ponovitvi vnetja.

Okrepite svoje mečne mišice. Močne mišice omogočajo tako nogi kot Ahilovi tetivi, da bolje prenašata obremenitve, s katerimi se srečujeta med aktivnostjo in vadbo.

Navzkrižna vadba. Zamenjajte športno dejavnosti z velikimi obremenitvami in pritiski, kot sta tek in skakanje, z aktivnostmi z majhnim udarnim vplivom, kot sta kolesarjenje in plavanje.