Voda, kot je ne smemo piti

Če obstaja magija na tem planetu, je v vodi, pravijo, in nič ni mehkejšega ali prožnejšega od vode, vendar se ji nič ne more upreti.

Vodo potrebujemo, imamo jo radi.

Nekaj o tem, na kaj je treba paziti, je pri MedicineNet zapisal zdravnik Michael W. Smith.

Uporaba steklenic z BPA

BPA je okrajšava za kemikalijo bisfenol A. Ta se uporablja za izdelavo številnih izdelkov, vključno s steklenicami za vodo. Toda raziskave kažejo, da lahko BPA pride v hrano in pijačo. Obstaja tudi zaskrbljenost, da lahko prevelika izpostavljenost povzroči prirojene napake pri otrocih. Potrebnih bo več raziskav, vendar strokovnjaki menijo, da ima kemikalija lahko slabo vlogo pri nekaterih zdravstvenih stanjih. Sem spadajo visok krvni tlak, hormonsko neravnovesje, sladkorna bolezen tipa 2 in bolezni srca in ožilja. Odločite se za steklenice za vodo, na katerih piše, da ne vsebujejo BPA ali so izdelane iz stekla ali nerjavečega jekla.

Verjeti v mit o hladni vodi

Hladna voda ne zoži krvnih žil ali oteži prebavljivosti hrane. To je preprost način, da se ohladite in hidrirate, ko vam je vroče. Če ste prehlajeni, vam bo topla voda pomagala pri redčenju sluzi, a to je tudi vse.

Dodajanje narezanega sadja ali zelenjave

Morda bo voda sicer bolj okusna in osvežilna. Če pa niste previdni, jo to lahko okuži tudi z boleznimi, ki se prenašajo s hrano, kot sta salmonela in E.coli. To je zato, ker se, ko skorja ni čista, z rezanjem vanjo bakterije s površine premaknejo na meso. Sadje in zelenjava, narezana na isti deski za rezanje surovega mesa, lahko prav tako povzročita bolezni, ki se prenašajo s hrano, če druga hrana ni bila shranjena pri pravi temperaturi. Sadje in zelenjavo obvezno operite ali očistite pod tekočo vodo.

Ne piti z alkoholom?

Alkoholne pijače so diuretiki, kar pomeni, da sprožijo več odvajanja urina. In veliko odvajanja lahko povzroči dehidracijo. Da bi se temu izognili, uskladite svoje pijače, eno na eno, se pravi, en kozarec vode za vsako skodelico kave ali alkoholne pijače.

Voda s tabletami

Ne pijte le toliko, da pogoltnete tableto. Vitamine in zdravila uporabite kot priložnost za hidracijo. Če popijete poln kozarec vode, s tem tudi preprečite, da bi se zdravilo zataknilo v požiralniku ali ga dražilo. Voda telesu pomaga bolje absorbirati vodotopne vitamine.

Dodajanje česarkoli umetnega

Občasno je to lahko v redu, vendar tako početje vsak dan ni priporočljivo. Raziskave kažejo, da lahko umetne arome in sladila povečajo tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 in raka. Poskusite se izogibati vsem, kar vsebuje sladkor, visokofruktozni koruzni sirup, aspartam ali sukralozo (neenergijski, visoko intenzivno sintetični sladili). Namesto tega uporabite limono, limeto, meto, zelišča ali kumare. Vendar jih ne pozabite najprej oprati.

Ne pijte, ko ste utrujeni?

Ste utrujeni in ne veste, zakaj? To je lahko znak dehidracije. Ni vam treba biti bolan ali naporno telovaditi, da bi dehidrirali. Vsak dan izgubljate vodo že z osnovnimi telesnimi funkcijami, kot sta dihanje in odvajanje blata.

Koliko vode na dan?

Kozarec ali dva vode sta v redu, vendar ni v redu, če se zbudite in popijete vedro vode. In tudi ni dokazov, da to pospeši metabolizem. Prav tako ni dobro veliko piti pred spanjem in potem vso noč preživeti na stranišču, saj to moti spanec. Namesto tega počasi pijte ves dan. Strokovnjaki priporočajo največ liter vode na uro; no, o tem se morate posvetovati s svojim zdravnikom, tudi preveč vode je nevarno.

Pitje iz rek ali potokov

Naravni vodni viri so morda videti bistri in čisti, vendar jih lahko marsikaj onesnaži. To vključuje strupene rastline, živalski urin in iztrebke in nezakonito odlaganje kemikalij. Pred pitjem naravno vodo obdelajte s filtrirnimi tabletami ali vodnimi filtri.

Premalo vode

Telo je večinoma sestavljeno iz vode in jo uporablja na različne načine. Pomaga pri prebavi in ​​lahko olajša in prepreči zaprtje ali težave z odvajanjem blata. Prav tako izpira toksine, preprečuje nastajanje ledvičnih kamnov in vlaži kožo. Priporočena najmanjša dnevna količina je dobra dva litra in pol za ženske in tri in pol litre za moške.