Voda z limono in ingverjem za krepitev odpornosti

Sezona prehladov in grip je v polni formi. Veseli december skuša zmotiti naš vsakdanji trening, a mi se ne damo. Najprej trening potem zabava ob pršutu, kuhanem vinu in ostalimi razvadami.

Nam daste prav, kajne?

Najpreprostejši način za krepitev imunskega sistema je priprava napitka iz samo treh sestavin, to je voda z limono in ingverjem.

To je super hiter in enostaven napitek, ki pomaga v boju proti pogostim boleznim. Recept so nam zaupali Intersportovi svetovalci in nutricionisti.

Kombinacija ingverja in limone je bogata z vitaminom C in gingerolom (proti raku, protivnetno delovanje + antioksidant). Pomagajo pri prehladu, priprava tega napitka pa traja le 3, 4 minute. Povrhu vsega pa je to še povsem naraven napitek.

Ne glede na to, ali pijete ta napitek zjutraj ali zvečer, je odličen način za ohranjanje zdravja v zimskih mesecih (tudi poleti ne škodi)!

Kako narediti vodo z ingverjem in limono. Ta napitek lahko pripravite in prilagodite svojemu okusu na več načinov. In kar je najboljše, je zelo preprosto.

Sestavine:

1 limona

1 (5 cm) kos svežega ingverja

1 ščepec mlete kurkume

2 skodelici vrele vode

Priprava:

Zavrite približno 2 skodelici vode. Limono prerežite na pol in iztisnite polovico soka v vsako skodelico. Ingver nasekljajte in dodajte malo kurkume. Poskusite lahko tudi različico s črnim poprom. V skodelico nalijte vrelo vodo in pustite približno 3-4 minute. Popijte toplo in sveže. Najboljše je ko je vroče!

Če želite, da je pijača slajša, dodajte malo medu. In če želite eksperimentirati, dodajte nekaj črnega popra. Preizkusite različne različice in presodite, katera vam je najbolj všeč. Z le nekaj preprostimi sestavinami lahko povečate svojo odpornost za desetkrat!