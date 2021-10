Vojna v glavi tekača

Prvih 16 kilometrov

Med 17. in 32. kilometrom

Med 33. in 42. kilometrom

Preteči prvo polovico maratona počasneje kot drugo, to naj bo vaše vodilo, da boste skušnjo končali pametno in med njo na neki način celo uživali. FOTO: Leon Vidic/Delo

Če želimo preteči maraton, moramo biti dobro telesno pripravljeni in tudi imeti precej pospravljeno v glavi. Vsak del maratonske preskušnje vsebuje tudi svojo psihično preskušnjo., strokovnjakinja za tek in džoging, je sestavila seznam nasvetov, kako si pomagati, da ohranimo osredotočenost na tek in zmagamo tudi v boju z glavo. Ja, vsak izkušen maratonec vam bo povedal, da je boj z glavo prav tako pomemben kakor boj s kilometri in utrujenostjo telesa.Začnite počasiSeveda morate biti pred startom in na startu samozavestni in se počutiti močne, svoje doda tudi adrenalin, vendar se po poku štartne pištole držite nazaj. Preteči prvo polovico maratona počasneje kot drugo, to naj bo vaše vodilo, da boste skušnjo končali pametno in med njo na neki način celo uživali. Tecite spočetka počasneje kot zmorete, v drugi polovici maratona vam bo telo za to odločitev hvaležno.Tecite svoj tekNe ozirajte se na to, če vas bo precej časa prehitevalo veliko ljudi. Nekateri izmed njih so zagotovo začeli prehitro, zagotovo jih boste ujeli – in to v svojem tempu, v katerem tečete po pameti.Ne raznežite se prevečKo tečete mimo navijačev, sorodnikov in prijateljev, jim z roko ne dajaje petke, ne poskakujte, ne izvajate piruet in podobnih netekaških početij. Za take hece ima človek moči v prvih šestnajstih kilometrih teka, vendar je pred vami še dolga pot. Takšno početje vam bo pobralo tudi zbranost, ki jo boste še kako potrebovali v nadaljevanju preskušnje.Razdelite razdaljo na krajše odsekeV glavi začnite razdaljo, ki j še mate pred seboj, deliti na krajše segmente. Tako se vam bo zdelo, da tečete na več krajših zaporednih razdaljah. Na 27. kilometru si recite, da imate pred seboj še slabih deset kilometrov, nato pa pride zgolj še krajši petkilometrski tek.Ostanite trdni v glaviVaša mentalna moč bo s kilometri, med 17. in 32., začela pešati. Ne dovoliti se dvomiti o sebi in se smiliti samim sebi in se počutiti slabo. Spomnite se, kako veliko ste vadili in zdaj je čas, da začnete v ta trening tudi verjeti. Še enkrat se v spominu vrnite v čase naporne vadbe za prav ta maraton, tega, da je danes vaš veliki dna in pa kakšna nagrada vas čaka na cilju.Premagajte dolgčasSpomnite se, kako ste monotonijo preganjali med treningi in začnite zdaj početi isto. Potrudite se, da bo vaš um zaposlen in da ne bo prosto poplesaval naokoli. Pojte si, se igrajte miselne igrice štejte ljudi na prosi in se pogovarjate z drugimi tekači.Pojdite iz telesaZnameniti 33. kilometer je pasji, vedno. Verjetno vas bo že marsikaj bolelo in s ene boste dobro počutili. Zagotovo pa boste že utrujeni. Skušajte se postaviti izven telesa oziroma se z mislimi ne ukvarjati z njim, pač pa opazujte gledalce, znake, ostale tekače, okolico.Kilometer po kilometerRazdelite preostanek razdalje na krajše odseke, dolge dober kilometer, kilometer in pol. Začnite odštevati kilometre in minute, katere vas pri vašem tempu še ločijo od cilja.Pogovarjate se s samim sebojProti koncu boste morali poiskati vso moč, ki jo premorete. Spomnite se svojih tekaških maksim, ki ste si jih ponavljali, kadar vam je bilo hudo. Prikličite si v spomin, kaj vse ste morali žrtvovati in čemu vse se odpovedati, da ste pritekli tako daleč. Spomnite se, kako ste napor premagovali med pripravami na maraton in isti način uporabite še zdaj, ko je to najbolj pomembno: na dirki svojih dirk.