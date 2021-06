Vroče je. Senca je boljša od treninga

Simptomi vročinske izčrpanosti vključujejo slabost, omotico, šibkost, glavobole, šibek utrip, razširjene zenice, dezorientacijo ali omedlevice. FOTO: Prostock Studio/Shuttertock

Zapisali smo, da je senca boljša od treninga. Zagotovo. Vendar pa smo bili tako dolgo odrezani od gibanja na prostem, da se tega zagotovo ne bomo držali tako, kot bi se v normalnih časih.Mnogi ljubiteljski športniki so prve poletne in tople dni morda še preživljali preživeli ob gledanju televizije ali igranju videoiger v udobju klimatske naprave, letos rekreacija zamuja, iz znanih razlogov - ni pa zamudila vročina. Slovenija je kotel.Slovenija pa je tudi domovina množičnega ukvarjanja z rekreativnim športom. Slovencev nas nič nas ne zaustavi pri naših najljubših športnih početjih.Vendar pa to ne spremeni dejstev: ljubiteljski športniki, zlasti otroci, potrebujejo čas, da se prilagodijo vročini, prehod s celodnevnega življenja v hladnem stanovanju na vadbo zunaj, tudi za tri ali štiri ure, lahko tako odrasle kot mlade športnike ogrozi zaradi vročinskih bolezni, kot sta vročinska izčrpanost ali celo vročinski, toplotni udar.Strokovnjaki, zdravniki za športno medicino, športnikom svetujejo, naj le postopoma povečujejo čas zunaj, da se njihova telesa ponovno navadijo na zunanjo aktivnost v vročini. Zdravi mladi športniki bi morali v povprečju začeti le 20 minutami zunaj, nato pa počasi povečevati čas, dokler se telesa ne prilagodijo in potem lahko zunaj vadijo dve do tri ure dnevno. A ne v največji vročini!Težava je, ker veliko ljudi vadi samostojno, brez nadzora, nekateri so tudi precej brez občutka in vedenja o tem, kako nevarna je vročina. V bistvu gre, poenostavljeno, za seštevek dveh vročin, tiste osnovne, ki se zelo poveča, in one zunaj.Varnejše je vaditi v skupinah, kjer bi vaditelji ali vodniki ali trenerji morali poznati znake vročinskih bolezni in videti in vedeti, kdaj poklicati zdravniško pomoč.Simptomi vročinske izčrpanosti vključujejo slabost, omotico, šibkost, glavobole, šibek utrip, razširjene zenice, dezorientacijo ali omedlevice. Toplotno izčrpanost lahko zdravimo tako, da športnika najprej umirimo in ga spravimo k sebi, da spijemo veliko vode in dovolj počivamo.Simptomi vročinskega udara vključujejo zmedenost in vročo, suho kožo. Vročinski udar zahteva nujno medicinska pomoč in takojšnje zdravljenje.Zatorej, ljubiteljski športniki, Pokličite 112, če sumite na vročinski udar.