Vse o ženski. Seveda, na kolesu

Specialke za ženske? Žensk na specialkah je vsako leto več. Žensk na dobrih specialkah je tudi vsako leto več in opažamo, da jih je vsako leto več in več, zato je logično, da so se tudi njihove potrebe povečale, okus se je izostril.

Postale so pikolovske kot moški, celo bolj so zahtevne, če pomislimo, na primer, kako je zanje pomemben prvi pogled na kolo, torej že sama barva ali recimo le sedež.

Pred kratkim so se v Sloveniji zbrale slovenske specialkarke in se podale na svojo zdaj že tradicionalno stotko. Prireditev, organizirana in rezervirana samo za ženske na cestnih dirkalnih kolesih. Vsako leto jih je več in več, ki z nasmeškom lahko prekolesarijo sto kilometrov. Pogled na njihova kolesa hitro sporoči, da so res postale prave specialkarke. Vse je v najlepšem redu, pravzaprav od čelade na glavi do kolesarskih čevljev. Nikjer ne duha ne sluha o začetništvu.

Dejali boste, da je to logično, saj kolesarka, ki je sposobna prekolesariti sto kilometrov, vendar potrebuje in tudi ima zelo dobro opremo. Ne, ni logično, v kolesarstvu logika vedno odpove.

Kakšno kolo za specialkarko

Če zmožnosti dopuščajo, potem mora biti tudi pri ženskah tako kot pri moških vsako naslednje kolo boljše od starega. Spet logično, boste rekli, vendar ni čisto tako. Če ste lastnica specialke, recimo, že pet let, boste logično pomislili, da je vsako novejše kolo najbrž toliko tehnološko napredovalo, da je vsekakor boljše od vašega starega. Ni tako. Prijateljica, ki potrebuje novo specialko, je zdaj kolesarila s top modelom specializeda. Zdaj hoče novo, boljšo. S to znamko je bila zadovoljna, zdaj potrebuje novejšo, boljšo. Naslednik njenega starega modela stane krepko čez deset jurjev, mar bo šla zdaj na slabši, cenejši model? Naslednik njenega kolesa je res odšel v višave s ceno, so pa v teh petih letih mogoče naredili dva povsem nova modela in ju cenovno in kakovostno uvrstili prav med njen stari in top dirkalni model.

Vmes so zavladala kolesa s kolutnima zavorama, kar ji ni všeč, ker to pomeni, da bo njeno novo kolo težje od starega, za kaj takega pa noče niti slišati. Njena potreba je bila jasna; hočem dobro specialko za na klance, torej mora biti kolo zelo lahko in odzivno. Vemo pa, kako je z lahkostjo med specialkami, vsak izgubljeni gram stane.

Torej, novejše specialke imajo vse kolutne zavore in so zato avtomatično za nekaj gramov težje od tistih z običajnima zavornima čeljustma. To bomo preživeli, ker gre res za nekaj gramov. Nove specialke višjega ranga imajo vse pletenice skrite v notranjosti okvirja in imajo električne prestave. Imajo tudi karbonska obročnika. Prestavno razmerje je drugačno med endurance in race specialkami.

Razlikujejo se po številu zobcev na verižnikih oziroma zobnikih spredaj, kjer sta dva na gonilki, in zadaj, na piramidni kaseti. Endurance specialke so rekreativne različice, torej namenjene rekreativcem. Oziroma ljubiteljem bolj udobne vožnje. Race pomeni dirkalnik, torej specialka za dirkačice. Prestavno razmerje na sprednjih zobnikih je 50 zobcev na velikem zobniku, verižniku, in 34 na manjšem. Na kaseti zadaj na zadnjem obročniku pa je največkrat enajst zobnikov, ki imajo različno število zobcev (od 11 do 34). Več kot ima zobcev na kaseti zadaj in manj spredaj, lažje boste kolesarile navkreber.

Dirkalniki imajo klasično razmerje spredaj: 53–39. No, to razmerje ni za rekreacijo.

Razlike med žensko in moško specialko

Najprej pa o razlikah med moško in žensko specialko. Ne ločimo ju le po barvi, ampak tudi po marsičem drugem. Res je, da se na prvi pogled ločita le po tem, da so ženske pobarvane z ženskimi barvami, moške pa z moškimi, če te danes še obstajajo. Tri osnovne razlike so v geometriji okvirja, sedežu in krmilu.

Ženske imajo, večinoma, krajši trup in daljše noge, zato so proizvajalci prilagodili okvir kolesa tako, da so skrajšali njegovo zgornjo cev. To je tista prva cev, ki je med nogama, če med vožnjo pogledate navzdol proti bidonu. Sedeži so širši in krajši. Širši zato, ker ima večina žensk širšo medenico od moških. In kot smo že pisali, udobnejši so, mehkejši, seveda na rekreacijskih specialkah, dirkačice imajo enako dilo kakor moški.

Krmila so ožja, ker so ženske v ramenih tudi ožje, kar pomeni, da so največkrat široka od 36 do 40 centimetrov. Krmilo je tudi globlje v svoji krivini, zato ker imajo ženske največkrat krajše prste, s to globino so prsti bliže prestavno-zavorni ročici. Tudi toporišča največkrat ne segajo čez 10 centimetrov. Vse drugo je enako kot na moških specialkah. Dobro je vedeti, da vsi proizvajalci specialk nimajo ločenih na ženske in moške modele. Ne, tudi nekatere najboljše znamke jih ne ločujejo, ker menijo, da so te razlike zelo majhne, ali ker so pač njihova kolesa namenjena za dirkanje in ne toliko za uživanje na kolesarskih izletih.

Nekateri jih razlikujejo le po poslikavi, barvi.

Ženske specialke so, ampak ne v zalogi

Pregled po slovenskih kolesarskih prodajalnah je bil temeljit. Ugotovili smo, da koles v zalogi ni, tistih boljših, dražjih pa sploh ne. Vse boljše ženske specialke samo po naročilu. Prav, pa po naročilu, ni problem, navajeni smo že, da na vse dobre stvari čakamo. In vendar, nekaj modelov se dobi takoj. Pobrskali smo in našli specialke za od tisoč pa do skoraj deset tisoč evrov, specialke za začetnice in zelo izkušene kolesarke.

Giant Liv Langma Advanced Disc 1 je kolo, ki bo navdušilo vsako damo, ki želi z doseganjem hitrosti in premagovanjem same sebe z vožnjo v klanec občutiti, kaj pomeni svoboda. Tako piše v njihovem predstavitvenem katalogu. Giant ima pod svojim okriljem posebno blagovno znamko, specializirano samo za ženske. Liv sodijo med najbolj dovršene ženske specialke. Cena tega modela je 2700 evrov in je opredalčkan med odlične za na klanec.

FOTO: Arhiv proizvajalca

Cannondale Synapse Carbon, lahka, toga in hitra specialka. Vendar to niso vsi pridevniki, ki bi natančno opisali to kolo. Z endurance geometrijo je Cannondale pri tem kolesu namesto hitrosti postavil v ospredje počutje kolesarke. Presenetljivo udobno cestno kolo s 35- milimetrov širokimi plašči je zagotovo prava izbira za najrazličnejše terene, od lepih asfaltnih do makadamskih cest. Grevlanje je strašno in danes bodo lepe makadamske ceste s tem kolesom zelo lepo prevozne. Njegova posebnost je tudi tehnologija SmartSense. Gre za inteligentni integrirani sistem luči, ki skrbi za veliko večjo varnost na cesti. Cena: 3500 evrov.

FOTO: Arhiv proizvajalca

Scott Contessa Addict 25 Scott. Karbonski okvir je lahek, dovolj tog, a obenem presenetljivo udoben. Optimalno združuje udobje, hitrost, aerodinamiko ter odlične lastnosti vožnje v klanec. Ima 32-milimetrov široka plašča, torej zagotavlja večjo stabilnost kolesa v zavojih in boljše udobje zaradi večjega volumna plašča, ki odtehta minimalno povečan kotalni upor. Če pa z lepega asfalta zaideš na slabšo podlago, je širši plašč samo dodaten plus pri varni in kontrolirani vožnji, veliko manjša pa je tudi možnost predrtja plašča. Cena: 2600 evrov.

FOTO: Arhiv proizvajalca

Bottechia Emme 4 SLI. Italijanska, lahka specialka, ki navdušuje z voznimi lastnostmi. Celo kolo s Shimano Ultegra opremo tehta 8 kilogramov. Okvir tehta le 780 gramov. Namenjena je zelo zahtevnim kolesarkam, ki se redno udeležujejo maratonov in dirk. Cena: 3820 evrov.

FOTO: Arhiv proizvajalca

Megamo R10. Model R10 sodi med endurance cestna kolesa. Namenjen je začetnicam. Okvir ni karbonski, ampak je iz aluminija. Odlično kolo za nezahtevne kolesarke, za tiste, ki jim uživanje na kolesu pomeni veliko več od povprečne hitrosti na skupinskih turah. Cena: 970 evrov.

FOTO: Arhiv proizvajalca

Pinarello Prince. Zakaj ne bi imele svojega princa? In to belega? Cestno kolo Pinarello Prince zaznamujejo aerodinamične in tehnične rešitve, vključno s povsem notranjo napeljavo prav vseh pletenic, kablov, bovdnov in sklopov elektronskih prestavnih sistemov. Slednje pripomore k še višji aerodinamični učinkovitosti in tudi čistejšim linijam kolesa kot celote. Za najbolj zahtevne kolesarke. Cena: 5500 evrov.

FOTO: Arhiv proizvajalca

BMC Roadmachine One. Švicarska kakovost. Je endurance kolo, ki s svojo geometrijo ponuja bistveno več udobja. Originalno pride krmilo bolj podloženo, vendar se ga z odstranjevanjem distančnikov lahko spusti tudi nižje, s tem pa dobimo bolj napadalno, dirkalno pozicijo na kolesu. Slednje zadovolji uporabnikovo idejo o tem, da bi imel eno kolo za vse: hitra vožnja, daljše razdalje, urejene in grobe asfaltne ceste.

FOTO: Arhiv proizvajalca

Wilier Zero SLR. Za zelo zahtevne kolesarke. Čistokrvni dirkalnik, ki se ne zmeni za nič drugega kot za startne številke na dirkah ali maratonih. Zelo lahek in zelo drag. Tehta 7 kilogramov, kar pomeni, da je vožnja po klancih prava poslastica. Ima tudi električne prestave, seveda prilagojene kolesarki po njenih potrebah. Cena: 9400 evrov.

FOTO: Arhiv proizvajalca

Kolesarkina oprema

Razcvet ženskega cestnega kolesarstva je mogoče čutiti v vsaki kolesarski trgovini. Posebni ženski kotički niso nobena novost več. Od čelade do nogavičk in kolesarskih čevljev, vse se dobi v znamenju lepote ženskega kolesarstva. Predstavljamo samo nekaj kosov ženske kolesarske opreme.

Ženska kolesarska majica. Dotout FLAKE ženska poletna kolesarska majica s kratkimi rokavi, izdelana iz zelo zračne, lahke, raztegljive tkanine. Temperaturno območje: od 17 do 35 °C. Cena: 105 evrov.

FOTO: Arhiv proizvajalca

Ženski kolesarski bodi. Ale Future je anatomsko ukrojen ženski kolesarski bodi, ki se odlično prilega telesu. Izdelan je iz kombinacije mrežastih tkanin na zgornjem delu (zadaj ima široko odprtino za optimalno prezračevanje) in elastičnih tkanin na spodnjem predelu, ki je podložen z udobno žensko podlogo. Temperaturno območje: od 18 do 30 °C. Cena: 189 evrov.

FOTO: Arhiv proizvajalca

Ženske rokavičke. Ženske kolesarske rokavice Dotout Galaxy so podložene z udobno podlogo, ki venomer omogoča odličen oprijem krmila, so dihajoče in zračne, zapenjajo se z velkro trakcem, za lažje snemanje pa je poskrbljeno z namenskimi našitki. Cena: 34 evrov.

FOTO: Arhiv proizvajalcao

Ženska kolesarska čelada. Uvex Rise CC je super lahka in izjemno zračna kolesarska čelada za cestno kolesarjenje, ki navdušuje z videzom in izjemno stopnjo varnosti. Je popolna čelada za kolesarke, ki iščejo vrhunske zmogljivosti za takrat, ko se morajo 100-odstotno zanesti na svojo opremo. Cena: 129 evrov.

FOTO: Arhiv proizvajalca

Kolesarski čevlji. Ženski cestni kolesarski čevlji Sidi ALBA so izdelani iz kakovostnih materialov, imajo višini narta prilagodljiv jezik ter se zapenjajo z mikrometričnim zapenjalom, ki omogoča lahkotno zapenjanje/odpenjanje ter hitre in natančne popravke tudi med kolesarjenjem. Zaradi udobja, trpežnosti in ne pretogega podplata so primerni za širok krog zahtevnih rekreativnih kolesark. Cena: 160 evrov.

FOTO: Arhiv proizvajalca

Kolesarska očala. Bliz očala model Fusion. Namenjena so za najbolj zahtevne športnice, ki želijo le najboljše. Zaradi tehnologije se odlično prilegajo, ščitijo in omogočajo pravo udobje med aktivnostjo. Cena: 90 evrov.