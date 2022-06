Za čudež je potrebnih 15,09 minute na dan

Tole je dobro slišati: obstaja pozitivna povezava med športom in duševnim zdravjem.

Videti je, da to lahko pomaga tudi starejšim, ko se začnejo pojavljati stanja s potencialno skrb vzbujajočimi posledicami.

Pri švicarskem Datasportu so zapisali, da podjetje ASICS izvedlo študijo, ki je pomagala preučiti in ugotoviti povezanost med čustvenim stanjem ljudi z vsega sveta in pozitivnimi učinki vadbe.

Kaj je prišlo na dan?

• Več kot telovadite, višja je ocena duševnega zdravja.

• Starejše generacije so bolj aktivne in imajo ustrezno višjo oceno duševnega zdravja, medtem ko so mlajše generacije manj aktivne, kar samodejno negativno vpliva na duševno zdravje.

• Že 15,09 minute je dovolj, da uživate v pozitivnih duševnih učinkih športa.

• V svetovnem merilu je ocena duševnega zdravja moških za tri odstotke višja od ocene za ženske.

• V povprečju ženske po vsem svetu vsak teden telovadijo 40 minut manj kot moški.

• Hoja je najbolj priljubljena športna dejavnost po vsem svetu.

Kaj se lahko iz tega naučimo

• Svoje duševno zdravje v veliki meri držimo v lastnih rokah.

• Mlajše generacije bi morale takoj j vzeti stvari v svoje roke in postati bolj aktivne.

• Vzdržljivostni športi ponujajo vsem generacijam idealno priložnost za telesno aktivnost.

• Tudi zelo kratke športne enote pozitivno vplivajo na vaše duševno zdravje.

• Športni cilji lahko pripomorejo k doslednosti v vsakodnevnem gibanju.