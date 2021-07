Za silo zdravi nasveti za nezdravo prehranjevanje

Pasti za tekače in kako ne stopiti v vsako

Dobra preprečevalna navada, da bi prevečkrat gostovali pri hitroprehrambenikih je, da pojemo kos sadja, skodelico žit ali malo nemastnega jogurta, preden se lotimo opravkov, tudi teh športnih. FOTO: Shutterstock

Pomanjkanje časa je glavni razlog, da se mnogi ljubiteljski športniki odpovedujejo zdravi prehrani. Že kar nekaj let je tako, s pandemijo pa se je to v resnici še okrepilo, čeprav o tem nihče ne govori, da ima hitra hrana iste lastnosti kot novodobni otroci: je v stilu »tukaj, takoj, ne glede na vse«.Mudi se nam, nenehno, čeprav dostikrat ne vemo, zakaj, taka jedila pa so takoj na voljo, so mamljivo poceni in nasitna. In okusna, kaj bi lagali, da ni tako!Zagotovo se vsi, ki se radi gibamo po športno, zavedamo koristnosti zdrave in uravnotežene prehrane, podobno kot se zavedamo neprimernosti prevelike količine piva po vadbi – a nas to niti malo ne zmoti, da bi po grlu ne spustili več zelenega zlata, kot je to dragoceno za naše zdravje.Podobno je s hitro hrano: smo v časovni stiski, v službi je veliko dela, nam pa se mudi na vadbo, a od zjutraj nismo nič jedli – in rešitev je za vogalom. Diši že v spominu, preden zares zavonjamo.Še bolj kot za odrasle so take rešitve nezdrave za otroke in mladostnike, k se hitri hrani ne morejo upreti – če k temu dodamo še neomejeno količino čipsa doma in sladkarije kadarkoli, potem je naša vzgoja naši potomcev popolna. Otroci nam postajajo vse bolj podobni, njihova koža je nekako rožnata, kot mamljiv puding ... Kot je to pri nas odraslih, ki ne jemo dobro, ali pa pri jedi nimamo mere.Jasno, da smo šli skozi tako nepopolnost svojih potomcev vsi starši, nekaj razlike se pojavi le v tem, da so nekateri stvari znali omejiti, drugi pa ne.To so kar zahtevne stvari, a ne? V resnici je rešitev preprosta: dobro je le, da nikoli ni prepozno, da se jim postavimo po robu. Če v trgovinah ne kupimo čipsa in sladkarij, tega doma ni, a ne? Veliko rešitev je zgolj v naših rokah.Recimo, da smo navdušeni ljubiteljski tekači s premalo časa in za prehranjevanje nujno potrebnega miru.Hitra hrana ni nikoli niti približno tako zdrava kot dobro načrtovana, uravnotežena prehrana, vendar pa moramo biti realni. Večkrat, kot ne se zatečemo k njej - to je naša mala skrivnost, ena tistih, ki je globoko zakopana v nas..Če se ji že ne moremo izogniti in smo večkrat prisiljeni jesti hitro hrano, lahko sprejmemo nekatere vsaj za silo dobre ukrepe za izboljšanje kakovosti prehrane, ko smo v pripravah za svoj tekaški obrok, torej tekaški trening..1. Paziti velja na velikost porcij. Če bomo pokončali manjšo količino pomfrita, bomo prihranili več kot 100 kalorij v primerjavi s prevelikim naročilom. Enako velja za sendviče. Naročimo si malo porcijo ali celo otroški obrok.2. Poiščimo verige s hitro prehrano, kjer lahko naročimo prigrizek ali sendvič na polnozrnatem kruhu ali zavitek, ki vsebuje manj maščob in manj kalorij kot ocvrta hrana.3. Nekatere verige hitre prehrane namesto vseprisotnega pomfrita ponujajo bolj zdrave stvari. Izberimo zdravo možnost. Če se ne moremo odreči maščobi in soli, si zagotovimo vsaj čim bolj zdravo vsebino naročila.4. Vedno naročimo prilogo solate, če jemo v tradicionalnih prodajalnah s hitro hrano. Manj verjetno je, da bomo napolnili krožnik le z nezdravimi izdelki, solata pa bo zagotovila nekaj vlaknin in vitaminov za uravnoteženje sicer nezdravega obroka.Seveda pa o tem ne pozabimo, da je solata težje prebavljiva in koristnost vlaknin žal nima dobrega vpliva na naše počutje, če tečemo, ko vlaknine potujejo po našem želodcu.5. Če smo prepričani, da je piščanec vedno zdrava izbira, ni tako. Številne verige hitre prehrane ponujajo ocvrte panirane piščančje sendviče na belem kruhu, ki so dejansko bogatejši z maščobami in kalorijami kot burger. Piščanec na žaru je boljša možnost. A še enkrat: piščanec ni le čudežno zdravo meso!6. Dobra preprečevalna navada, da bi prevečkrat gostovali pri hitroprehrambenikih je, da pojemo kos sadja, skodelico žit ali malo nemastnega jogurta, preden se lotimo opravkov, tudi teh športnih. Redno uživanje hrane po malem nam lahko pomaga, da se počutimo siti in se izognemo skušnjavam, o katerih pišemo.7. Zložimo v avto ustekleničeno vodo, če nimamo možnosti, da tik pred odhodom nalijemo v prazno litrsko plastenko vodo iz pipe, in morda tudi zdrave prigrizke. Za preprečevanje poželenja po mastnem obroku raje večkrat malo prigriznimo in manj verjetno je, da se takoj odpeljemo v deželo s hitro prehrano.8. Samopostrežna trgovina je lahko na pol lekarna. Lahko vzamemo sveže sadje ali zelenjavo, jogurt ali sir z nizko vsebnostjo maščob. Številni supermarketi ponujajo tudi zdrave prigrizke, solate ali druge zdravo pripravljene izdelke.Voda v avtu je tudi zato, da sadje in zelenjavo za silo operemo.9. Ne jejmo z očmi. Postavimo si mejo. Žlica običajne majoneze ima skoraj 100 kalorij!10. Že tako nezdravemu obroku nikakor ne dodajajmo sladke, kalorično bogate pijače. Voda je v Sloveniji povsod na voljo, je dobrega okusa in je dobra za naše zdravje in za šport nasploh. Če ob obroku spijemo velik kozarec vode, se bomo prej počutili bolj siti.Ja, voda ne le, da ohranja naše telo dobro delujoče pri in po športu, lahko tudi odganja lakoto.