Začela se je kolesarska liga prvakov

Velodrom Illes Balears je gostil uvodno tekmovanja lige prvakov za dirkališčne kolesarje. Premierno so predstavili novo obliko tekmovanja, ki je sodeč po odzivih zelo dobro sprejeto že med tekmovalci, kaj šele gledalci. Včeraj je bila dvorana polna, videli smo pravi spektakel in dirke 72. najboljših dirkališčnih kolesarjev na svetu.

Vse skupaj je bilo videti kot dirke iz prihodnosti. Elektrificiran oval je bil mešanica disco vzdušja in sprožanje izstrelkov na dveh kolesih brez zavor in prestav.

Velodromska liga prvakov nima zapletenega sistema tekmovanja

Kolesarji in kolesarske bodo zastopale barve svojih držav in ne klubov. Tekmovanje je razdeljeno na šprinterke in vzdržljivostne dirke (sprint – endurance). V vsaki kategoriji tekmuje po 18 kolesark in 18 kolesarjev, torej bomo na vseh petih tekmovanjih, ki se bodo zvrstila v novembru in decembru gledali 72 najboljših velodromskih kolesark in kolesarjev.

Kolesarska liga prvakov v disco vzdušju. FOTO: ucitrackchampionsleague.com

Vsako kategorijo sestavljata dve dirki. Šprint in Keirin za šprinterje te dirka na končni cilj (scratch) in dirka na izpadanje (elemination). Pravico nastopa v ligi prvakov je dobilo prvih šest uvrščenih na svetovnem prvenstvu v Roubaixu v šprintu in Keirinu. V vzdržljivostni kategoriji pa so pravico nastopa dobili samo prvi trije s svetovnega prvenstva v dirki na izpadanje, omniumu, dirki na končni cilj in dirki na točke. Preostali tekmovalci so izbrani na podlagi UCI točk, tudi na podlagi rezultatov z letošnjih olimpijskih iger in nekaj je tudi takih, ki nastopajo na podlagi povabila organizatorja.

Pravila posameznih disciplin so prilagojena, lahko rečemo, da so skrajšana in zato bodo tekmovanja bolj eksplozivna in tudi lažje razumljiva.

Kategorija šprint

Šprint: Najprej se morajo kolesarji kvalificirati v polfinale, zato skupaj štartajo trije in vozijo tri kroge (en krog je dolg 250 metrov). V polfinale napreduje samo zmagovalec vsake dirke. Pred finalnim obračunom dobimo dve polfinalni vožnji s po tremi kolesarji. V finale prideta dva, ki se med sabo pomerita, prav tako na treh krogih.

Izjemno zanimanje in navdušenje polne dvorane na Majorki. FOTO: ucitrackchampionsleague.com

Keirin: V tej izjemno zanimivi disciplini, kolesarjem pomaga električni motor, ki vozi dva kroga pred kolesarji 50 km/h, pred kolesarkami pa 45 km/h. Po dveh krogih se umakne, potem sledijo še trije krogi in šprint za zmago. Motorist je pravzaprav tempo zajček. V treh začetnih vožnjah dirka šest šprinterjev, v finale napredujeta dva najhitrejša. V finalu se zbere šest najhitrejših, ki med sabo obračunajo za zmago.

Kategorija vzdržljivost

Dirka na končni cilj oz. scratch dirka: Osemnajst tekmovalcev štarta skupaj. Dirka je dolga 20 krogov, kar pomeni 5 kilometrov, največ točk osvoji kolesar, ki prvi prečka cilj.

Dirka na izpadanje: Spet štarta 18 kolesarjev, po prvem nevtralnem krogu vsak krog izpade zadnji kolesar. Zmaga tisti, ki premaga edinega preostalega kolesarja na dirki.

Dirka na izpadanje. FOTO: Christian Hartmann Reuters

Rezultati prve dirke prvakov na Majorki

Ženske šprint

Emma Hinze (Nemčija) Kelsey Mitchell (Kanada) Lea Friedrich (Nemija)

Ženske vzdržljivost

Katie Archibald (Velika Britanija) Maggie Coles-Lyster (Kanada) Olivija Baleisyte (Litva)

Harrie Lavreysen je zmagovalec moškega šprinta. FOTO: Christian Hartmann Reuters

Moški šprint

Harrie Lavreysen (Nizozemska) Stefan Botticher (Nemčija) Jeffrey Hoogland (Nizozemska)

Moški vzdržljivost

Corbin Strong (Avstralija) Iuri Leitao (Portugalska) Gavin Hoover (ZDA)

Nagradni sklad za celotno ligo je pol milijona evrov, ki jih bodo enako razdelili med kolesarke in kolesarje. Na posameznih tekmah bodo nagradili najboljših deset. Skupna zmagovalka in zmagovalec v vsaki od kategorij pa bosta prejela 25.000 evrov.