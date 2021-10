Začelo se je svetovno prvenstvo v dirkališčnem kolesarstvu

Roubaix poznamo kot ciljno mesto slovite klasike Pariz-Roubaix. Cilj te najtežje enodnevne dirke je na odkritem starem velodromu André-Pétrieux, ki je bilo zgrajeno že leta 1936.

Svetovno prvenstvo v dirkališčnem kolesarstvu pa poteka na pokritem Stab Velodromu, ki je bil zgrajen leta 2012 in stoji blizu starega odkritega velodroma. Gre za najnovejši in najmodernejši velodrom, ki nosi ime po kolesarju Jeanu Stablinskem. Krog je dolg 250 metrov, najstrmejši naklon je 44,3-odstoten, tribune sprejmejo 1500 gledalcev, znotraj je še BMX steza in igrišče za badminton. Izgradnja je stala 25 milijonov evrov.

Prvi dan smo videli dve ženski in eno moško disciplino. Najprej so potekale kvalifikacije v moštvenem šprintu po tem še poslastica ženska scratch dirka.

Moštveni šprint imenujemo tudi olimpijski šprint in je ena od najmlajših disciplin na pisti. Gre za mešanico zasledovalne vožnje in šprinta, ki so jo prvič predstavili na Olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti, ZDA. Tekmujeta dve ekipi, vsaka je sestavljena iz treh tekmovalcev.

Člani ekipe so na štartni črti eden zraven drugega, takoj po sodniškem strelu pa se zaženejo in poravnajo v kolono. Po prvem krogu se prvi iz vrste odmakne in v tem trenutku je svojo nalogo že opravil. Po drugem krogu enako stori še drugi tekmovalec, v cilj pa pripelje le tretji kolesar. Zmaga hitrejša ekipa.

Med ženskami so svetovne prvakinje postale Nemke v postavi: Lea Sophie Friedrich, Pauline Sophie Grabosch in Emma Hinze. Točno 56 sekund so rabile za tri kroge. Druge so bile Rusinje v postavi: Nataliia Antonova, Daria Shmeleva, Yana Tyshchenko. Tretje mesto so zasedle Britanke: Sophie Capewell, Blaine Ridge-Davis in Millicent Tanner.

Med moškimi so mavrične majice oblekli Nizozemci: Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen in Roy Van den Berg. Za zmago je zadostovalo 42 sekund. Drugi so bili domačini Francozi: Florian Grengbo, Rayan Helal in Sebastien Vigier. Tretji na svetu so Nemci: Stefan Boetticher, Joachim Eilers, Nik Schroeter.

Scratch dirka oz. dirka na končni cilj je kratka eksplozivna dirka, ki se vozi 20 krogov. Zmaga seveda kolesarka, ki prva prečka ciljno črto. Samo ena kolesarka iz vsake države lahko štarta. Svetovna prvakinja je postala Italijanka Martina Fidanza. Druga je bila Nizozemka Maike Van der Duin, tretja Američanka, Jennifer Valente. Četrto mesto je osvojila Kanadčanka Maggie Coles-lyster, peto Belorusinja Hanna Tserakh.

Danes je na sporedu drugi dan svetovnega prvenstva. Videli bomo finalne obračune v moškem keirinu, moški moštveni vožnji, moškem scratchu, ženski moštveni vožnji, in ženski dirki na izpadanje.