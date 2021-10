Zadnji dan svetovnega prvenstva v Roubaixu

Zadnji, peti dan svetovnega prvenstva v dirkališčnem kolesarstvu je minil v znamenju petih finalnih obračunih, moških Madisonu, izločilni dirki in šprintu ter v ženski dirki za točke in Keirinu.

Lotte Kopecky je zmagala v ženski dirki za točke, Lea Sophie Friedrich je postala svetovna prvakinja v Keirinu, Hansen in Morkov sta osvojila zlato v moškem Madisonu, Nizozemca sta bila prvi in drugi v moškem šprintu za poslastico dneva pa je poskrbel Elia Viviani, ki je osvojil zlato medaljo na dirki na izločanje oz. izpadanje, ki je bila sploh prvič v tej obliki na sporedu na svetovnem prvenstvu.

Spomnimo se, tudi njegova rojakinja Letizia Paternoster je v drugem dnevu prvenstva zmagala v tej premierni disciplini. Zadnji je izpadel Portugalec Iuri Leitao, predzadnji pa Rus Sergej Rostovtsev.

Danca Lasse Norman Hansen in Michael Morkov sta si v moškem Madisonu zagotovila zlato medaljo, skupno sta zbrala 68 točk v 200 krogih (50 km) in v 20 sprintih.

Ugnala sta italijansko ekipo Simone Consonni in Michele Scartezzini, ki sta osvojila 64 točk in si prislužila srebrno medaljo, medtem ko je belgijska ekipa Kennyja de Keteleja in Robbeja Ghysa domov odnesla bron po 62 točkah.

Elia Viviani postal zlat v dirki na izpadanje. FOTO: Denis Charlet Afp

Lotte Kopecky je svojo odlično cestno formo prenesla na velodromski les v Roubaixu. V dirki za točke je bila tesno najboljša, zbrala je 76 točk v desetih šprintih. Dirka je bila dolga 100 krogov (en krog je dolg 250 m). Samo štiri točke manj je zbrala Britanka Katie Archibald, Nizozemka Kirsten Wild je bila tretja s 60. zbranimi točkami.

Mina Sato, druga v Keirinu. FOTO: Denis Charlet Afp

Lea Sophie Friedrich je osvojila svoj tretji naslov svetovne prvakinje v Keirinu. S to zmago je na letošnjem svetovnem prvenstvu dopolnila zbirko z zlato medaljo v kronometru na 500 metrov in ekipnem šprintu.

V kraljevski šprinterski disciplini sta med sabo obračunala Nizozemca Harrie Lavreysen in Jeffrey Hoogland. Harrie je bil hitrejši in postal novi kralj šprinta. Francoski sprinter Sebastien Vigier si je zagotovil bronasto medaljo, potem ko je premagal Nemca Stefana Boetticherja.

