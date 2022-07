Zakaj je tako težko shujšati?

Veliko ljudi želi shujšati – morda zato, da bi bili videti bolje – ali zaradi nizke ravni energije. Če se nenehno počutite izčrpane in brez moči, potem je možno, da k temu zdravstvenemu dejavniku prispeva prav vaša teža (telesna masa). Če imate prekomerno telesno maso, je lahko tudi težje najti energijo, ki jo potrebujete za čez dan.

Vsi vemo, da hujšanje ni lahko, zato omenjamo nekaj ovir, na katere lahko naletite na svoji poti hujšanja.

O tem je pri Brain World Magazine razmišljala Lauren Stephens.

Pomanjkanje spanja

Eden od ključnih dejavnikov, ki je pogosto spregledan pri poskusih hujšanja, je pomen spanja. Če želite izgubiti kilograme, morate svojemu telesu dati dovolj časa za počitek. To je ključnega pomena, še posebej, če delate kot del svojega načrta prehrane. Vsako noč si morate prizadevati za polnih osem ur spanja. Zavedajte se, da je tukaj pomembna tudi kakovost spanja – te ure spanja boste morda preživeli v premetavanju. Če je tako, potem vaše telo dejansko ne dobi počitka, ki ga potrebuje. Morda se boste celo zbudili izčrpani.

Kako lahko torej izboljšate kakovost spanja? No, iz okolja za spanje morate odstraniti stvari, zaradi katerih ne morete spati vso noč. Primer je lahko vaš telefon. V idealnem primeru bi morali to izklopiti precej prej, preden je čas, da greste spat. Prav tako bi morali imeti nekaj ur pred spanjem čas brez tehnologije. Ta čas lahko preživite ob branju knjige ali morda zapisovanju svojih misli in občutkov.

Napačna vrsta vadbe

Drug razlog, zakaj se morda trudite shujšati, je, če imate zase napačno vrsto vadbe. Veliko ljudi misli, da je vsaka vadba dobra. Vendar to ne drži, še posebej, če imate posebne cilje. Na primer, morda boste želeli shujšati na rokah. Če je tako, potem se morate osredotočiti na kardio vaje, ki bodo kurile maščobe na teh področjih.

Prav tako je pomembno, da telovadite pravo količino časa. Nekateri ljudje mislijo, da bodo devetdesetsekundne vadbe prinesle najboljše rezultate. Pri tem pa bodite previdni, saj so bolj primerene za ljudi, ki si želijo utrditi ali okrepiti obstoječo mišično maso. Morda taka vadba ne bo zagotovila pravih koristi za nekoga, ki želi izgubiti veliko mase.

Če imate določeno težo, ki jo želite doseči in je zahteva, da izgubite veliko kilogramov ... Potem si morate prizadevati za vadbo, dolgo približno petinštirideset minut, in to na vsakih nekaj dni. Prav tako morate spremljati čas počitka. Preveč časa za počitek je podobno jo-jo dieti. To bo pokvarilo vaše načrte in pomenilo, da bo telovadba na splošno postala nekoliko odveč.

Počasen metabolizem

Drugi razlog, zakaj se morda trudite shujšati, je vaš metabolizem. Možno je, da imate počasnejši metabolizem. To pomeni, da se boste lažje zredili in težje shujšali. Nekaj ​​resnice je, ko ljudje pravijo, da je dovolj, da pogledajo torto, da se zredijo. Nekateri ljudje imajo večjo verjetnost, da se bodo zredili kot drugi. Čeprav je nepošteno, glede tega ne morete storiti ničesar, razen da pospešite svoj metabolizem.

Eden izmed načinov, kako to storite, je, da vsako jutro popijete kozarec ledeno mrzle vode. Študije kažejo, da je to eden od načinov, kako lahko malo pospešite svoj metabolizem. Prav tako morate razmisliti o določenih spremembah v prehrani.

Na primer, v svoji prehrani si morate prizadevati za več beljakovin. Uživanje več beljakovin bo vedno pospešilo vaš metabolizem in olajšalo izgradnjo mišic namesto maščobe. Kot ste morda uganili, bo ustrezna raven spanja tudi zagotovila, da vam bo vaš metabolizem pomagal pri izgubi teh kilogramov.