Zakaj nekatere ljudi komarji pikajo, druge pa ne?

Med rekreativnimi športniki je pametni prstan pravi modni hit med gedgeti. Verjetno ste opazili črne prstane na levih kazalcih najbolj zagrizenih športnikov, da ne omenjamo tiste vrhunske.

Kdor pa ne nosi pametnega prstana, pa zagotovo nosi pametno zapestnico, ki ima enako oziroma podobno funkcijo. Pametni prstan ali pametna zapestnica, celodnevno meri, kaj se dogaja v tvojem telesu. Med mnogimi funkcijami meri tudi kakovost spanja.

Ta dva gedgeta ti točno pokažeta kdaj si zaspal, koliko časa si spal in kar je najpomembnejše, kako kakovosten spanec si imel. Spanec pa je najboljša športnikova regeneracija, kajne? In poleti smo ugotovili, da je spanec zelo slab. Razlog ni samo vročina in ropotanje klimatskih naprav čez vso noč, ampak ... Da, uganili ste. Prekleti komarji! Ne, ni smešno. Komarniki pomagajo, vendar vsaj dva se prebijeta tudi skozi najdražjega.

Zakaj komarji pijejo kri?

Komarji za preživetje ne potrebujejo nujno krvi. Samci sesajo samo rastlinske sokove, samice pa potrebujejo obrok krvi le za razvoj potomstva. Samice pikajo, preden izležejo jajčeca, saj potrebujejo za njihov razvoj dodatne beljakovine. Vse razumemo, mi smo hrana za preživetje.

In že smo pri vprašanju, zakaj imajo mene tako radi? In zakaj nekateri ljudje sploh ne vedo, da so nadležni?

Revija Healthline je objavila članek o tem, koga komarji pravzaprav pogosteje napadajo. To so ključne stvari, po katerih nadležni krvosesi izbirajo svoje žrtve.

Ogljikov dioksid

Ko izdihnemo, vsi oddajamo ogljikov dioksid. Več proizvedemo tudi med vadbo. Komarji lahko zaznajo spremembe ogljikovega dioksida v svojem okolju, tako da, ko zaznajo povečanje ogljikovega dioksida, vedo, da je njihov gostitelj v bližini, in odletijo na to območje.

Vonj

Tudi vonj po mlečni kislini in amoniaku je signal za komarje, da je v bližini obrok. To so spojine, ki jih sproščamo med potenjem. Prav tako znanstveniki še vedno raziskujejo vzroke za razlike v telesnem vonju, zaradi katerih so nekateri ljudje privlačnejši za komarje. Vzroki so lahko genetika, določene bakterije na koži ali kombinacija obojega. Sam telesni vonj določa genetika. Če ste v sorodu z nekom, ki ga pogosto pikajo komarji, ste morda tudi bolj dovzetni.

Kožne bakterije imajo tudi vlogo pri telesnem vonju. Študija je pokazala, da so ljudje z večjo raznolikostjo mikrobov na koži manj privlačni za komarje. Raziskovalci so identificirali tudi posebne vrste bakterij, ki so bile prisotne na ljudeh in so bile za komarje popolnoma neprivlačne.

Oblačila

Ni znano zakaj, dokazano pa je, da komarje privlačijo temne barve, predvsem črna.

Toplota

Telo proizvaja toploto, odvisno od zunanje temperature pa nastaja vodna para. Toplota in para sta nezmotljiv kompas za komarje. Pomika se proti toploti in ugrizne, ko zazna vodno paro.

Alkohol

Ljudje, ki pijejo pivo, so za komarje privlačnejši od tistih, ki te alkoholne pijače ne pijejo, je pokazala študija.

Nosečnost

Komarje bolj privlačijo nosečnice, verjetno zato, ker imajo visoko telesno temperaturo in izdihajo več ogljikovega dioksida.