Zakaj te vedno zebe?

»Če me pa nič ne pogreješ!« In smo tam, kjer nas zazebe. Prehodna letna obdobja so tista, ko se najbolj pogosto pogovarjamo o mrazu, o tem, da nas zjutraj zebe kot sto hudičev, popoldan pa skakljamo okoli v kratkih rokavih.

Ženske raje zebe kot moške, to vemo, čeprav sodobni moški zdaj močno kvarijo povprečje in si šal nadenejo že zgodaj jeseni. Nekaj podobnega sem slišal pred dnevi ob malici.

Bo že držalo. No, saj drži, zato so se na stolih izpred lokalov pojavile dekce in stojijo električni grelniki. Kako bo letos s temi grelniki je vprašanje, račun za elektriko bo previsok. Bodo vsaj dekce debelejše?

Zakaj nas zebe je zelo dobro napisala in opisala naša Nada. Tale članek razloži vse:

Morda pa gre za splošno stanje organizma, torej za kakšne simptome, za katere niste vedeli.

Upamo, da vam bodo naslednje vrstice dobra popotnica, če se najdete v opisu.

Šibka cirkulacija

Če so vaše roke in noge mrzle, drugi deli telesa pa ne, je morda čas, da poiščete strokovno pomoč ali prenehate kaditi.

Pomanjkanje mišične mase

Če ste se posvetovali z zdravnikom in so izvidi pokazali, da nimate zdravstvenih težav, bi bilo morda dobro razmišljati v tej smeri. Če so vaše mišice šibke, ste dovzetni za prehlade, vaš metabolizem pa je počasnejši.

Hipotiroidizem

V tem primeru ščitnica ne izloča dovolj hormonov, zato se metabolizem upočasni in telo se ne ogreje, kot bi se moralo. Če ste opazili, da vam izpadajo lasje, da je vaša koža suha, da se iz neznanega razloga zredite, da so vaše menstruacije daljše in bolj boleče, veste, na koga se obrniti.

Presuhi ste

Da, prav ste prebrali! Če ni usklajenosti med višino in težo, je pogosto prisoten občutek mraza, ker primanjkuje maščobe, ki greje telo, ali pa je metabolizem upočasnjen zaradi manj pogostega uživanja hrane. Spremljevalni simptomi so: vrtoglavica, utrujenost, občutek šibkosti, nereden ciklus pri ženskah.

Žejni ste

Če ste preizkušali vse možne načine ogrevanja, pa so rezultati izostali, potem gre morda za premajhen vnos tekočine. Spomnimo, telo je sestavljeno iz 60 do 70 odstotkov vode, ki tudi uravnava temperaturo. Ljudje, ki ne pijejo dovolj te tekočine, so lahko bolj občutljivi na nizke temperature.

Slabo ste spali

Pomanjkanje ali nekakovosten spanec lahko povzroči težave v možganih in dodatno poslabša presnovo.

Pomanjkanje vitamina B12

Če gre za ta simptom, je to opazno tudi po slabokrvnosti, ne le po občutku mraza. Pogosto se pojavijo odrevenelost rok in nog, nato otekel jezik, težave z ravnotežjem in izguba spomina.

Pomanjkanje železa

To je še en možen vzrok, saj železo pomaga pri delovanju rdečih krvnih celic in pretoku kisika skozi telo. Poleg tega se lahko pojavi tudi težava s ščitnico. Indikatorji anemije so: bleda polt, lomljivi nohti, slaba koncentracija, plitko dihanje.