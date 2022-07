Zbirajmo kilometre po Sloveniji in navijajmo za slovenske kolesarje na Touru

Pridružite se ljubiteljem kolesarjenja po Sloveniji in po vsem svetu ter z vašimi kolesarskimi kilometri navijajte za slovenske kolesarje na Tour de France.

»Te pokrajine so oblikovale način, kako kolesarim,« so besede Tadeja Pogačarja, ki navdušuje kolesarski in športni svet z izjemnimi rezultati, srčnostjo in strastjo do profesionalnega kolesarstva.

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta ambasadorja slovenskega turizma, ki sta nam vsem vzgled in motivacija za kolesarske podvige. V navijaškem klubu Cycling fans of Slovenia želimo s kolesarjenjem po Sloveniji in drugod po svetu spodbujati navijaško vzdušje in prestavljati športno srce Slovenije, ki ga s ponosom pokažemo ob največjih športnih dogodkih in na vsakodnevnih kolesarskih turah. Navijači slovenskih šampionov po vsem svetu lahko prav tako prispevate svoje kolesarske kilometre in delite navijaško vzdušje z uporabo virtualnih navijaških rekvizitov.

Letos se nam obeta pravo vroče kolesarsko poletje, ki bo vrhunec doživelo z dirko po Franciji. S prvim Strava izzivom Cycling fans of Slovenia skupaj zbiramo navijaške kilometre v dolžini celotne franconske pentlje - 3.328 km.

V koliko dneh nam lahko uspe doseči ta mejnik? Kolikokrat ga lahko ponovimo od 1. julija do 24. julija, ko se bosta Tadej in Primož borila za rumeno majico?

Poiščite in preizkusite posebno serijo virtualnih navijaških rekvizitov

V zbirkah datotek GIF na družbenih omrežjih poiščite posebno serijo virtualnih navijaških rekvizitov - gifov s ključnimi besedami I feel Slovenia, Cycling fans of Slovenia in I feel cycling ali uporabite poseben navijaški filter za Instagram zgodbo (story), ki ga najdete v iskalniku filtrov pod ključno besedo “Fans of Slovenia”). Z njimi bodo vaše fotografije in video posnetki še bolj zažareli v navijaški vročici.

Kolesarska doživetja vas lahko pripeljejo do lepih nagrad

1. Ustvarite fotografijo ali video kolesarskih doživetij po Sloveniji

2. Dodajte virtualne navijaške rekvizite in objavite na družbenih omrežjih s ključnikom #iFeelSlovenia in #iFeelCycling

3. Sodelujte v nagradni igri na platformi Crowdriff in in osvojite vikend kolesarsko doživetje Slovenia Green Gourmet Route.