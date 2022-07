Ženski kolesarski napad na Francijo

Neskončna tekmovalnost, boj za vsako sekundo in vera v zmagoslavje na eni ter srhljiva prepletenost padcev in vzponov, bolečin in zmage ter solz in smeha na drugi strani so presežniki, v katerih spoznavamo profesionalne kolesarke na letošnjem Tour de France Femme avec Zwift, kot se imenuje prva Dirka po Franciji za ženske.

Pravzaprav Dirka enakosti

V resnici je izvedba že četrta, potekala je že enkrat leta 1955 in v letih med 1984 do 1989, letošnjo obuditev pa nekateri poimenujejo kar Tour Equality, Dirka enakosti, saj gotovo predstavlja pomemben korak k enakosti spolov in napredku tudi v ženskem kolesarstvu.

Kakorkoli razmišljamo, Tour de France je blagovna znamka, ki jo pozna cel svet, kar potrjuje tudi veličasten sprejem tokratnega zmagovalca moške izvedbe Jonasa Vingegaarda, veliko zanimanje in ogromno navijačev ob progi pa imajo tudi dekleta. In če si še malo nazaj vodilna v skupni razvrstitvi Nizozemka Marianne Vos, ki je kot otrok skupaj s starši vedno navijala na Touru za kolesarje, niti v sanjah ni predstavljala, da bo v Franciji lahko nastopila, zdaj tu celo kraljuje.

A samo dejstvo, da se v tednu po moški Dirki po Franciji na njej merijo tudi kolesarke, ni dovolj. Še vedno veliko ljubiteljev kolesarstva, tudi takih, ki moške Dirke po Franciji niso spustili niti za trenutek, ženskega kolesarstva enostavno ne spremlja. Takim ne pomaga niti Dirka po Franciji …

A žal se s tem ne zavedajo, kakšno pomembno športno doživetje zamujajo, predvsem pa ne dopuščajo športnicam, tokrat kolesarkam, da bi jih lahko spoznali v njihovih najbolj vzdržljivih, borbenih, najmočnejših in hkrati najšibkejših trenutkih. Tudi ekipni duh je pri kolesarkah še močneje izražen, že tako ali tako boljše sposobnosti izražanja pri ženskah pa prav simpatično obogatijo tudi intervjuje po koncu etap.

Če kot gledalec le premagaš neke le kdo ve iz katerih časov vkorenjine predsodke in si na Eurosportu, ki hvala bogu povsem enako zavzeto kot moško prenaša žensko dirko, pogleda prav vsako posamezno etapo, si lahko navdušen tako nad vrhunskostjo kolesark, dinamiko dirke in okolice ter tekmovalnostjo, ki marsikdaj žal tudi presega meje razumnega.

Trenutn ov rumeni majici Rogličeva sotekmovalka iz Jumbo VIsme Marianne Vos. FOTO: Jeff Pachoud Afp

14 ekip in 144 kolesark

Toliko jih je štartalo prejšnjo nedeljo, žal jih je nekaj dirko že zapustilo. Od treh Slovenk, Urše Pintar, Eugenie Bujak in Urške Žigart tekmujeta le še slednji dve, saj je bila Pintarjeva udeležena v enem od padcev. Žal v medijih, niti slovenskih, ne najdemo ene besede, kako so odpeljalo katero izmed etap, kakšno je vzdušje na dirki in kako se po polovici nastopov počutijo. A punci sta, glede na zahtevnost prireditve in kolesarske trase v resnici zmagovalki že s tem, da še vozita.

Direktorica Tour de France Femmes je Marion Rousse, soproga Juliana Alaphilippa. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Od nedelje, 24. julija 2022, ko se je dirka začela, so bile na sporedu štiri etape, v katerih so se med zmagovalke vpisale Lorena Wiebes. Marianne Vos, Cecilie Uttrup Ludwig in Marlen Reusser. Edino Marlen se je uspelo odlepiti od skupine in si zmago zagotoviti v pobegu 23 km pred ciljem, Lorena, Marianne in Cecilie pa so bile za odtenek hitrejše v ciljnem šprintu. Prav vsaka od njih se je veselila zmage, komentar Cecilie Uttrup Ludwig, pa je bil najbolj zgovoren.

Prejšnji dan so namreč zaradi nesreče na etapi in poškodbe glave v ekipi zgubili favoritinjo Marto Cavalli, zato se je Cecilia med jokom sopravičevala za svojo krhkost: »Se opravičujem. Kakšna vrnitev je bila to po prekletem sranju, izgubi, padcih včeraj. Uah. Všeč mi je, kako je ekipa ohranila borbenost. Vedele smo, da je danes lahko super dober dan. Imela sem noge, tudi za zmago. In dejansko nam je uspelo, smo zmagovalci etape Tour de France! Kakšna zmaga!!! In to je za mojo ekipo, ki je opravila tako dobro delo.«

Prižgite televizor ali računalnik, meritve gledanosti so pomembne. FOTO: Jeff Pachoud Afp

Res, pogled na te punce pove vse: najprej pokaže njihovo zavezanost športu in pripravljenost žrtvovati vse za zmago, zaradi česar so najboljše tekmice ena drugi. Potem so si zaveznice in najboljše prijateljice znotraj ekip. Hkrati pa izkazujejo neizmerno srčnost in verjetno v svojih medijskih nastopih tudi tisto artikuliranost čustev, ki smo je v vedno večji meri vajeni tudi pri moških, a so ženske v tem še vedno veliko boljše. In tudi zato je spremljanje ženske Dirke po Franciji vznemirljivo.

Skupen boj za obstoj ženskega Toura

Danes je pred kolesarkami na vrsti 5., ravninska in najdaljša etapa v dolžini 176 km od Bar-le-Duca do Saint-Dié-des-Vosgesa. Po dobri polovici vožnje imajo povprečno hitrost 39,5 km/h, prenos tudi ostalih etap vse do nedelje pa lahko spremljate na Eurosportu 1.

Ali kot je zapisala nekdanja kolesarka Kathryn Bertine v BICYCLING magazine: »Prižgite televizor ali računalnik, meritve gledanosti so pomembne. Če je vaš operater spremljal moško različico dirke, ženske pa ne, mu sporočite, da bi radi gledali tudi ženske, sicer boste preklicali naročnino. Kupite tudi izdelke sponzorjev: Liv Bicycles, Tissot, Shimano, Strava, Škoda, Century 21 in še nekaj drugih; povejte jim, da jih podpirate zato, ker podpirajo Tour de France Femmes. In bodite aktivni tudi na družbenih omrežjih, delite, všečkajte in objavite na Instagramu, Facebooku, Twitterju in TikToku o tem, zakaj je ženska dirka za vas tako izjemna. Skupaj lahko vplivamo na to, da bo Tour de France Femme takšen kot letos ostal še dolgo.«