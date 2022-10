Zgodnja ura, kilogramov grob?

Vaša naklonjenost polnočnim prigrizkom je povzročila, da ste z leti nabrali kilograme in zdaj raziskovalci bolje razumejo, zakaj.

O tem je na ameriški spletni strani pisala Denise Mann (Reporter HealthDay). Medtem, ko je prehranjevanje pozno zvečer dolgo povezano s povečanim tveganjem za debelost, raziskovalci do zdaj niso bili prepričani, kaj natančno je povzročilo povečanje telesne mase.

Ko obroki zamujajo za štiri ure in vse ostalo ostane enako, porabite manj kalorij, imate povečano željo po hrani in občutite spremembe v maščobnem tkivu, ki bi spodbudile povečanje telesne mase, je povedal avtor študije Frank Scheer, direktor programa za medicinsko kronobiologijo v Brigham and Women's Hospital v Bostonu in profesor na medicinski šoli Harvard.

Rešitev je zgodnji zajtrk?

Jejte prej čez dan, je rekel. »Novi podatki nakazujejo, da prehranjevanje zgodaj v zjutraj povzroči spremembe v fiziologiji, ki bi spodbudile izgubo telesne mase, oziroma omejile povečanje telesne mase,« je dejal Scheer.

Za študijo se je 16 ljudi s prekomerno telesno težo ali debelostjo v laboratoriju en dan držalo strogega zgodnjega in poznega urnika obrokov. V tednih pred vsakim poskusom so ljudje vzdrževali fiksne urnike spanja. Prav tako so jedli enako hrano in se držali istih ur obrokov doma.

Udeleženci so poročali o svoji lakoti in teku, ves dan so jim odvzeli vzorce krvi ter jim izmerili telesno temperaturo in porabo kalorij. Raziskovalci so zbrali tudi vzorce maščobnega tkiva.

Poleg občutka večje lakote, porabe manj kalorij in vidnih sprememb v maščobnem tkivu je poznejše prehranjevanje vplivalo tudi na hormone, ki uravnavajo lakoto in tek, leptin in grelin. Grelin je hormon pojdi, ki pove, kdaj morate jesti, leptin pa je hormon, ki pove, da se ustavite. Leptin je padel za 16 odstotkov, ko so ljudje jedli štiri ure pozneje, je pokazala študija.

Vredno je poskusiti

Zaradi zasnove študije so raziskovalci lahko natančno nadzorovali vadbo, spanje in ostalo početje čez ves dan, kar bi lahko vplivalo na to, koliko kalorij so udeleženci porabili. Potrebnih je več raziskav, da bi ugotovili, ali te ugotovitve držijo v resničnem življenju, je dejal Scheer.

»V resničnem svetu, ko ljudje spremenijo čas obrokov, lahko spremenijo tudi druga vedenja, kot je čas ali kakovost ali čas spanja ali koliko telovadijo, kar lahko vpliva na težo,« je dejal.

Dokazano je, da uživanje vseh kalorij zgodaj zjutraj zmanjša težo, pravijo strokovnjaki, in uživanje enakega števila kalorij pozno in ne zgodaj sproži mehanizme, ki vodijo do povečanja telesne mase. Veliko ljudi, ki jedo pozno, zajtrkuje malo ali nič,morda zjutraj niso lačni, ker pred spanjem veliko pojedo. Zato velja poskusiti premakniti prehranjevanje na bolj zgodaj, tako da jeste večji zajtrk in kosilo, in tako zmanjšate apetit ponoči.

Strokovnjaki dodajajo, da zgodnje uživanje hrane ni nujno zdravilo za hujšanje, vendar bi lahko bilo koristno za nekatere ljudi.

Večina raziskav o vprašanju časovnega razporeda obrokov pravi, da v resnici ni pomembno, kdaj jemo, kar je pomembno, je skupna količina zaužitih obrokov glede na porabo kalorij. Ljudje, ki poskušajo shujšati, morajo ugotoviti, kako to storiti, da jim ustreza, in ne jesti pozno zvečer.

Je vredno poskusiti.