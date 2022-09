Življenjska avantura za ljubitelje pohodništva

Udeleženci temu sloganu pritrjujejo, še posebej, ker je bilo za to 5 dnevno dogodivščino potrebno tudi veliko motivacije in vztrajnosti, ne le dobra fizična priprava.

Prireditev je namreč potekala v najbolj deževnem tednu v letu, zadnji dan pa jih je pozdravilo sonce s čudoviti razgledi na poti iz Kamniške Bistrice na Krvavec.

I feel Slovenia Highlander Kamniško Savinjske Alpe je bil izveden prvič, udeleženci so v 5 dneh prehodili 100 km, vmes pa jih je organizator pričakal na štirih kontrolnih točkah, kjer so lahko prenočili, dobili okrepčila in se družili s kolegi pohodniki, kar je prispevalo k visoki morali in motivaciji udeležencev, da dosežejo cilj in premagajo 100km traso.

Preizkušnja je bila letos posebej zahtevna zaradi dežja in celo snega na Veliki planini, ob čemer pa je odnehala le peščica. Trasa sicer ni bila tehnično zahtevna, je pa zahtevala solidno fizično pripravljenost, saj je bilo potrebno premagati 6000 višinskih metrov, pri tem pa s seboj nositi tudi vso opremo za prenočevanje, kuhanje in seveda oblačila.

Popoldneve in večere so obogatili izobraževalni večer na Smrekovcu, družabni večer ob ognju in kitari, ogledali so si lahko Snežno jamo, kjer kraljujejo ledeni kapniki, se osvežili v dveh gorskih rekah Savinji in Kamniški Bistrici in občudovali cvetje v Mozirskem gaju in Alpskem vrtu. Obiskali so gorniško vas Luče, kjer so bili toplo sprejeti, za konec pa so na RTC Krvavec vzporedno s prireditvijo Highlander pripravili tudi krajši enodnevni pohod, zaradi česar so Highlanderje v cilju pozdravili tudi številni pohodniki in svojci.

Ena od skupin na štartu. FOTO: Peter Vrčkovnik

Za lažji korak so poskrbeli podporniki (I feel Slovenia, Planinska zveza Slovenije, Hervis in Triglav). Za kvalitetno prehrano pohodnikov pa Rio Mare, Riso Scotti, Garofalo, Star, Frutabela, Argeta in Boombox. Jutra se tudi v hribih ne začnejo brez Barcaffeja in Cedevite.

Posvet o trasi med kolegi pohodniki. FOTO: Peter Vrčkovnik

Udeleženci zatrjujejo, da prijateljstva stkana na Highlanderju ostanejo za vedno in se že dogovarjajo za ponovno srečanje konec junija 2023, ko bo istovrstna prireditev že tretjič potekala v Julijcih in sicer od Bohinja do Kobarida. Mnogi med njimi pa se bodo konec avgusta 2023 vrnili v Kamniško Savinjske Alpe, saj menijo, da je odlično traso potrebno prehoditi tudi v sončnem vremenu.

Organizatorji poudarjajo, da je prireditev netekmovalne narave, vsak udeleženec hodi v lastnem tempu in »tekmuje« izključno s svojim ciljem, ob tem pa spoznava okolje, uživa v neokrnjeni naravi in navezuje nova prijateljstva. Izziv je s seboj nositi svojo opremo za prenočevanje in kuhanje in se orientirati po zemljevidu, ki ga prejmejo od organizatorja. Posebno pozornost namenjajo ohranjanju narave in varnosti v gorah.

Pohodniki na kontrolni točki. FOTO: Peter Vrčkovnik

Dogodek je del svetovne verige Highlander Adventure, ki poteka v 15 državah, letos je bil v Sloveniji izveden dvakrat; junija v Julijskih Alpah in 14.9.-18.9.2022 v Kamniško Savinjskih Alpah. Spremljate jih lahko tudi na Facebooku in Instagramu; HIGHLANDER Slovenia.