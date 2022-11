Znamka, ki ima kar 22 makadamkarjev

Trek kolesa so na cestah že od leta 1976. Največ kolesarjev je to znamko spoznalo s pojavom Lancea Armstronga. Danes je Trek med vodilnimi proizvajalci koles na svetu, ko govorimo o kolesarstvu kot športu in športni rekreaciji.

V podjetju iz Waterlooja v Wisconsinu so pred tremi leti oznanili in priznali, da so se popolnima zaljubili v makadamkanje, v gravel kolesa. Rezultat te izredne ljubezni je 22 različnih koles v njihovi ponudbi, ki jo najdete v katalogu. Poleg tega je tu še cela flota koles za kolovratenje ali kolesarsko vandranje ali pač bikepacking. In še dva modela, specializirana za ciklokros.

Torej, če nameravate kupiti gravel kolo, boste pri Treku imeli največ dela. Odločitev bo težka, celo za tiste, ki se spogledujete z električnim makadamkarjem. V Treku pravijo, da je električni makadamkar najbolj uporabno kolo vseh časov za športno rekreacijo. Kljub temu so za leto 2023 pripravili električna cestna kolesa, ki so še brez nastavkov za nosilce na okvirju, zato jih mi opredeljujemo bolj za električne specialke. Ampak, ta kolesa imajo lahko do 45 milimetrov široke gume in se potemtakem z njimi lahko vozimo tudi po slabših poteh.

Cene njihovih gravel koles se gibljejo od 2300 evrov naprej, vse do višav za tiste najzahtevnejše tekmovalce. Da, zdaj lahko napišem tudi za tekmovalce, ker je bilo letos premierno svetovno prvenstvo v makadamkanju. Ampak, ponujajo tudi model, ki stane okoli tisoč evrov.

V Treku so gravel kolesa razdelili na tekmovalna, rekreativna in tista, ki so primerna tudi za kolovratenje, pardon, bikepacking ali avanturna kolesa.

Torej v njihovi ponudbi so ločena kolesa za gravel, ciklokros in bikepacking in še kolesa all road. Ni se težko znajti, le ustrašiti se ne smete tolikih različnih koles. Prisluhniti morate sebi, potem ko ste se vprašali, katero gravel kolo potrebujete. Kako se to naredi? Preprosto. Kje in kako se boste največ vozili? Torej, ali imate v mislih tudi, da boste s kolesom šli na kako daljše vandranje? Potem mora imeti kolo okvir z nastavki za nosilce, na katera boste lahko oprtali lahke potovalke. Če imate v mislih še krajše, dvodnevno, tridnevno pohajkovanje s kolesom, potem teh nastavkov na okvirju ne potrebujete, ker si boste omislili torbe, ki se pripnejo na kolo brez uporabe nosilcev.

Ampak, pravo makadamkanje niso dolga potovanja, ampak uživanje v urici, največ treh po čudovitih makadamskih cestah, kar jih je še ostalo v Sloveniji, kajne? Da, to je bistvo makadamkanja.

Pri Treku so svojo gravel floto razdelili na karbonske in aluminijaste različice. Najdete jih pod imeni Trek Domane in Trek Checkpoint.

Predstavljamo nekaj modelov, ki so nam pritegnila največ zanimanja

Trek Domane AL2

Trek Domane AL 2 disc. FOTO: Arhiv proizvajalca

Nekateri mu pravijo, da je to kolo za začetnike makadamkarje, mi pa pravimo, da se motijo in poudarjamo, da je to čistokrvni makadamkar. Najširše gume, ki gredo na tale okvir, so široke 35 milimetrov, če si boste omislili zaščitne blatnike pa 32 milimetrov. To je kolo, ki je izvrstno za asfalt, še bolje pa se znajde na makadamskih cestah. Torej, to je kolo za tiste, ki poznajo bistvo makadamkanja. Kolo, s katerim se vozite povsod, razen tam, kjer gorsko kolo pride bolje do izraza. Okvir je aluminijast, zato sodi tudi med najcenejše Trekove gravel modele. Stane okoli 1200 evrov. Okvir ima vse nastavke za nosilce in za potovalne torbe in torbice. Brez pedal tehta 10,7 kilomrama.

Trek Checkpoint ALR 5

Trek Checkpoint ALR5. FOTO: Arhiv proizvajalca

Med checkpointi najprej izpostavljamo ALR 5. Tehta 9,5 kilograma. Okvir je aluminijast in pripravljen tudi za kolovratenje. Checkpoint ALR 5 je dražji zaradi boljšega nakita, ki ga krasi. Stane okoli 2300 evrov. Originalno, za prvo opremo je obut v gume, široke 40 milimetrov, vendar na okvirju je prostor za gume, široke do 45 milimetrov. Torej, okvir, ki bo najbolj všeč tistim, ki so asfalt že zanemarili in jih zanima samo makadamska ali še slabša vozna podlaga.

Trek Checkpoint SL 7

Trek Checkpoint SL7. FOTO: Arhiv proizvajalca

Najboljši Trekov makadamkar je checkpoint SL7. Najlažji okvir, najboljši obročniki in to je vse, kar je najpomembneje za ta kolesa. Seveda je vsa ostala oprema posvečena udobju. Kolo brez pedal tehta 8,9 kilograma in to pove zelo veliko. Prva oprema gum je široka 40 milimetrov, najširše, ki jih spravite gor, so 45-milimetrske. Cena je seveda astronomska: od 6000 evrov navzgor.

Trek Domane+ SLR 9

Trek Domane+ SLR 9. FOTO: Arhiv proizvajalca

Električna specialka, ki je lahko tudi električni makadamkar, saj na ta okvir lahko spravite gume, široke do 45 milimetrov. Za prvo opremo ima široke 40 milimetrov. Nima nastavkov za nosilce, zato priporočajo najlažji bikepacking za kolovratenje, ki traja od električne vtičnice do električne vtičnice. Saj veste, kam merimo, kajne? Cene tega modela se začnejo pri 8500 evrih in končajo malce čez 11.000. Kolo, vredno vsakega centa. Pozor! Kolo tehta borih 11,8 kilograma!

In še tale