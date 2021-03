Delež angleške različice se je povzpel v vseh regijah

Na novinarski konferenci so sodelovali direktor NIJZ dr. Milan Krek, v. d. generalne direktorice Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ​Tjaša Žohar Čretnik, Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata in vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje Uprave uniformirane policije GPU Alojz Sladič.



Novinarsko konferenco si lahko ogledate v videu:

Predlog nadzora karanten na domu

Vesna Kerstin Petrič. FOTO: Matej Družnik/STA

Še vedno smo globoko v epidemiji

Dr. Milan Krek. FOTO: zaslonska slika/STA

Največ angleške različice v osrednjeslovenski regiji

Tjaša Žohar Čretnik. FOTO: Daniel Novakovic/STA

Zdravstveni inšpektorat doslej na cepilnih mestih ni izdal nobene sankcije

Deana Potza. FOTO: Jure Eržen/Delo

Število ugotovljenih primerov okužbe z angleško različico novega koronavirusa v Sloveniji se je povzpelo na 238 – od tega so v preteklem tednu zabeležili prirast 155 primerov –, so ugotovili na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Južnoafriško različico so doslej evidentirali v desetih primerih, število primerov nigerijske je zraslo na 16, brazilska pa ostaja pri enem ugotovljenem primeru.Ti primeri so že odraz širjenja znotraj države in ne nujno potovanj v tujini. Dopodne so bili v središču pozornosti vladne novinarske konference, na kateri so govorili tudi o vladnem ažuriranju nekaterih ukrepov in njihovem nadzorovanju s strani zdravstvenega inšpektorata ter policistov.Včeraj do polnoči so na območju države potrdili 860 novih primerov okužb z novim koronavirusom, kar je manj od 952, odkritih v torek. Umrlo je še deset obolelih s covidom-19. Hospitaliziranih je bilo 453 bolnikov, od teh na intenzivni negi 90.Govorka za covid-19je uvodoma povedala, da se po včerajšnji vladni odločitvi Slovenija še vedno nahaja v oranžni fazi, glede regij ni sprememb. Največ okužb je bilo včeraj v naslednjih občinah: 16 v Ajdovščini, 26 v Novi Gorici, Vipavi 13, Celju 14, Velenju 24, Žalcu 16, Domžalah 19, Kopru 13, Piranu 12, Ljubljani 88 in Mariboru 37.V. d. generalne direktorice Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravjeje predstavila včeraj sprejet predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, ki se nanaša na nadzor izvajanja karanten. Novela uvaja možnost, da inšpektorji tiste, ki so jim karantene odrejene, lahko nadzirajo oziroma jih obiščejo na domu in preverijo, ali so dejansko doma in se držijo navodil.Pojav novih, bolj agresivnih različic koronavirusa predstavlja še večje tveganje za prenos novega koronavirusa, je poudarila.Predvidene globe za kršenje karantene so enake in znašajo od 400 do 4000 evrov. Novela se nanaša na nadzor izvajanja karantene ne glede na to, ali je bila oseba v karanteno napotena s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Policije ali na drug način.je poudaril, da na svetovnem nivoju okužbe rastejo, enako velja za 14-dnevno incidenco okužb R. Tudi v Evropi počasi drsimo v nov epidemični val, ki se mu v vseh državah skušajo izogniti s cepljenjem. Epidemiološka situacija v Sloveniji se je nekoliko izboljšala, a smo glede okužb na evropski lestvici še vedno zelo visoko. Še vedno smo globoko v epidemiji. Kljub temu pogumno odpiramo državo, je opozoril.V zadnjih dnevih je v Sloveniji prisotna rahla stagnacija okužb, a lahko znova hitro preidemo v nov vrh, kot se je to zgodilo novembra. Zato so zaščitni ukrepi izjemno pomembni, nanje moramo biti pozorni. Virus se prenese le, če mu damo možnost, je ponovno opozoril.Trend navzgor narašča tudi v starostni skupini med 5 in 14 leti, kar je odraz odprtja šol. »Še vedno vztrajamo pri odprtih šolah, ker menimo, da šole morajo biti odprte in trdno upamo, da nam bo uspelo šolsko leto pripeljati do konca, zato se na vse načine trudimo, da zmanjšujemo ostala tveganja,« je povedal.Cepivo proizvajalca Johnson & Johnson bi lahko prejeli na začetku aprila, je dodal. Gre za cepivo, ki bo predvidoma danes potrjeno s strani Eme, njegova posebnost je, da zadošča en njegov odmerek.Za razliko od včerajšnje izjave namestnice predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ, ki je navedla mnenje epidemiološkega kolegija NIJZ, da policijska ura v Sloveniji ta trenutek ni potrebna, Krek tega ni potrdil. Glede »epidemiološke ure« je povedal, da je ta ukrep eden tistih, ki manj prizadenejo prebivalstvo in gospodarstvo, hkrati pa ima nekaj pozitivnih rezultatov.Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ​je povedala, da so v njenem laboratoriju v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko Pediatrične klinike v Ljubljani doslej analizirali 2061 vzorcev iz Slovenije. V njih so sekvencirali celoten genom virusa in ugotovili kar okoli 30 različic virusa SarsCov2V 81,03 odstotka še vedno prevladuje »običajna« različica B.1.258.17, ključno pa je predvsem sledenje trem novim, visoko virulentnim različicam, ki bi lahko vplivale tako na nadaljnji potek epidemije kot na uspešnost cepljenja. Zaradi tega imajo poseben epidemiološki pomen.Skupaj z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete v Ljubljani so potrdili že 238 primerov angleškega seva B.1.1.7, od tega so v preteklem tednu zabeležili prirast 155 primerov. Južnoafriško različico B.1.531 so evidentirali v desetih primerih, od katerih jih je novih kar osem, število primerov nigerijske različice B.1.525 je zraslo na 16, brazilska pa je ostala pri enem ugotovljenem primeru. Ti primeri so že odraz širjenja znotraj države in ne nujno potovanj v tujini.Delež angleške različice se je povzpel v vseh regijah, največ pa je je v osrednjeslovenski regiji, kjer je že mogoče govoriti o eksponentni rasti njene prisotnosti. Je že druga najpogostejša med tistimi, ki jo odkrijejo v Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo in četrta v laboratorijih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.Najbolj pestra regija glede prisotnosti različnih različic novega koronavirusa je sicer Podravska.je, kot vselej, podala pregled inšpekcijskih nadzorov, V obdobju od 1. do 7. marca 2021 je bilo po vladnih podatkih skupno število opravljenih nadzorov vseh inšpekcijskih organov 3.754. Izrečenih je bilo 12 prekrškovnih sankcij, 404 opozorila po zakonu o prekrških in 164 upravnih ukrepov.Zdravstveni inšpektorat je od tega opravil 1.147 nadzorov, izrekel pa 7 prekrškovnih sankcij, 126 opozoril po Zakonu o prekrških in 10 upravnih ukrepov.Glede nadzora cepljenj in kršitev je inšpektorica povedala, da posodobljena strategija inšpekcije zajema veliko izjem, ki jih prej ni bilo. Cepljenje mlajših v času, ko še niso cepljeni vsi zainteresirani iz najstarejših kategorij, kar odmeva v javnosti, pa je lahko tudi odraz neinteresa drugih na določenem kraju. Naročeno cepivo je potrebno porabiti, saj gre za najdragocenejšo tekočino na svetu je dodala inšpektorica. Inšpektorat na to temo zaenkrat ni izdal nobene sankcije. Desset primerov je še v fazi obravnave.Ukrepe policije je predstavil vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje Uprave uniformirane policije GPU. Vlada je že ob včerajšnji seji objavila podatke, da so policisti od 2. do 8. marca prejeli 59 prijav o kršitvah odloka, sama pa je ugotovila 978 kršitev.Izrekla je 834 opozoril in uvedla 300 prekrškovnih postopkov. Policija je v tem obdobju na meji vročila 8977 potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 29 odstotkov manj kot teden prej.Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (6542), Hrvaške (788), Srbije (519) in Kosova (468). Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 118 oseb, kar je za 87 odstotkov več kot teden dni prej.