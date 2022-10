BTC investira v sončne elektarne

Družba BTC bo skladno s svojo energetsko transformacijo letos namestila novi sončni fotovoltaični elektrarni na dveh objektih ljubljanskega BTC Cityja. Projekt predstavlja nov korak k zeleni prihodnosti in ogljični nevtralnosti ter poteka v sodelovanju z družbo za upravljanje energetskih virov Resalta, so sporočili iz BTC. »V družbi BTC v okviru strategije trajnostnega razvoja pomembno mesto zaseda energetska transformacija, ki jo izvajamo skozi številne projekte in uvajanje nenehnih izboljšav pri upravljanju z energijo. Pri tem kot eno ključnih usmeritev zasledujemo povečanje deleža obnovljivih virov energije s ciljem krepitve energetske samooskrbe. Novi sončni elektrarni pomenita naš dodaten prispevek k zelenemu prehodu in pozicioniranju BTC Cityja Ljubljana kot enega najbolj zelenih urbanih središč v Evropi,« pojasnjuje Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC.