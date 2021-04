Dacijin adut v novi opravi

V prispevku preberite:



Sandero je bil za Dacio velika uspešnica. Snovalci so zadeli z vrednostjo za plačani denar, ljudje so ga kupovali kljub letom, ki jih je nabiral. Zdaj je nov, nima več dizelske možnosti, vozi na plin ali na bencin. Najprej smo preizkusili drugo izvedbo.

Presenetljivo lepo na zunaj deluje novi sandero. Linije so sodobne, dokaj čiste, s katerekoli strani ga pogledamo, je hudimano čeden avtomobil. To je verjetno največji adut nove generacije. Dacia je del Renaulta, toda če se je sandero druge generacije po zunanji privlačnosti približal kakemu cliu, pa je vendarle kar nekaj stvari, ki niso na ravni Renaultovega prvaka.

Na kateri področjih so ga izboljšali, kje pa malo manj?