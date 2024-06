Direktorica Pro Plus postala članica upravnega odbora Egte

Izvršna direktorica Pro Plus in RTL Hrvaška Stella Litou je postala članica upravnega odbora Egte – evropskega združenja za televizijsko in radijsko trženje ter oglaševalske rešitve. Kot članica upravnega odbora bo Stella Litou s člani združenja delila svoje bogate izkušnje iz sveta medijev, razvoja programskih vsebin in digitalizacije, hkrati pa aktivno sodelovala pri soustvarjanju prihodnosti in razvoju televizije ter digitalnih komunikacij.

