Drzne in manj drzne električne zaveze

Malce bega, da je ob siceršnji rasti prodaje delež električnih avtomobilov še vedno pičlih nekaj odstotkov, hkrati pa avtomobilski proizvajalci že za nekaj let naprej govorijo o veliko višjih, celo zelo visokih odstotkih. A tako pač je, nekatera podjetja so že objavila, da bodo čez nekaj let izdelovala samo še električne avtomobile, druga so previdnejša in kljub načrtovani močni elektrifikaciji datuma radikalnega preloma vsaj za zdaj ne napovedujejo.