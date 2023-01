Fortenova uspešno izpeljala skupščino delničarjev

Na današnji skupščini imetnikov depozitnih potrdil Fortenova Group STAK Stiching v Amsterdamu, končnega lastnika Fortenova grupe, d. d., so bili vsi predlagani sklepi podprti in izglasovani z več kot 77 odstotki glasov prisotnih, so sporočili iz Fortenove. Fortenova je sicer lastnica Mercatorja, ki ga vse bolj integrirajo v svoje strukture.

Na prejšnjih dveh skupščinah delničarjev, na katerih so bili predlagani enaki sklepi, 18. in 30. avgusta 2022, ni bilo potrebne večine za glasovanje, ker sankcionirani delničar SBK Art, ki ga obvladuje ruska Sberbank, ki ima 42,5 odstotka glasov, zaradi sankcij ni mogel glasovati. Današnja skupščina, tretja po vrsti z enakim dnevnim redom, je izvedena v skladu s statutom STAK, za izglasovanje sklepov pa je bila potrebna 75-odstotna podpora vseh prisotnih delničarjev.

Tako so delničarji Fortenova grupe z glasovalno pravico izglasovali vrsto sklepov, ki bodo olajšali odločanje na prihodnjih skupščinah, omogočili nadaljnjo konsolidacijo strukture in poslovanja Fortenova grupe ter zagotovili pravočasno sprejemanje ključnih poslovnih odločitev v korist družbe in vseh nesankcioniranih delničarjev. Zahvaljujoč sklepom skupščine bodo zdaj možni novi prevzemi in združitve oziroma odprodaje premoženja do največ 500 milijonov evrov v letu 2023, ob predhodni odločitvi upravnega odbora Fortenova grupe. Prav tako so ustvarjeni pogoji za refinanciranja obstoječega dolga skupine in reševanja različnih finančnih obveznosti, tudi po predhodnem soglasju upravnega odbora.

Poleg omenjenih sklepov so delničarji danes z nekaj več kot 77 odstotki glasov vseh prisotnih delničarjev izglasovali tudi podaljšanje mandata članom upravnega odbora Fortenova grupe in za naslednje šestletno obdobje imenovali Fabrisa Peruška, Pava Vujnovca, Damirja Spudića, Maksima Poletaeva in Vsevoloda Rozanova ter s temi odločitvami zagotovili delovanje Upravnega odbora v naslednjem obdobju.

Skupščina je potekala v znamenju bistveno večjega zanimanja delničarjev kot na prejšnjih skupščinah, pa tudi izrazitega strinjanja delničarjev glede predlaganih sklepov, kar potrjuje tudi dejstvo, da je od skupno 594 delničarjev le 12 (dva odstotka) glasovalo proti nekaterih sklepov. Sprejeti sklepi so med drugim olajšali operativno poslovanje družbe in podaljšali mandat članom upravnega odbora Fortenova grupe, ki je bil pred iztekom.