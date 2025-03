Jemen je za Združene države in Izrael le iranska predsoba

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je ameriško vojaško letalstvo z logistično pomočjo britanskega kraljevega letalstva (dotakanje goriva v zraku) v nedeljo silovito bombardiralo več ciljev v Jemnu in ubilo najmanj 53 ljudi, večinoma civilistov, so Hutiji, pripadniki šiitske milice, ki obvladuje velik del države, proti ameriški letalonosilki USS Harry S. Truman, ki je plula po Rdečem morju, izstrelili več raket. Včeraj so iz Washingtona prihajale grožnje o novih napadih, Hutiji pa so napovedali, da bodo na vsak napad odgovorili. Razmere se zaostrujejo.

Kmalu po tem, ko je Izrael po 7. oktobru 2023 začel genocidno kolektivno maščevanje proti prebivalcem območja Gaze za Hamasov morilski pohod, so Hutiji začeli z raketami in brezpilotniki napadati tovorne ladje, ki so po Rdečem morju plule pod izraelsko zastavo. Napadli so tudi nekaj ameriških in evropskih ladij, brezpilotna letala in vodene izstrelke pa so iz položajev v Jemnu večkrat poslali tudi proti Izraelu. Nekajkrat jih izraelski protizračni obrambi ni uspelo prestreči.