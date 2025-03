Francoski politik Glucksmann: ZDA naj nam vrne Kip svobode

Francoski evropski poslanec Raphaël Glucksmann je svetovno javnost presenetil z zahtevo, naj ZDA Franciji vrne Kip svobode, ki so ga leta 1886 prejeli kot darilo ob stoletnici ameriške neodvisnosti. Glucksmann je na včerajšnji konvenciji svoje stranke Place publique dejal, da ZDA ne predstavljajo več vrednot, ki so Francijo vodile k darovanju kipa. Sedanjo ameriško politiko vidi kot podporo tiranom in zatiranje znanstvene svobode, piše Euronews.

Zgodovina neoklasične skulpture sega v sedemdeseta leta 19. stoletja. Oblikoval ga je francoski kipar Auguste Bartholdi na pobudo politika in filozofa Édouarda Renéja de Laboulaya. Izdelavo kipa je financirala Francija, ZDA pa so priskrbele podstavek in primerno mesto za njegovo postavitev. Kip svobode od 28. septembra 1886 stoji v newyorškem pristanišču.

Francija in ZDA si ne delita skupnih vrednot

Glucksmann je oster kritik predsednika Donalda Trumpa in njegove politike, ki je po Francozovem mnenju v nasprotju z vrednotami svobode in demokracije, ki jih predstavlja Kip svobode. Posebej je izpostavil Trumpov umik finančne podpore raziskovalnim institucijam ter odpuščanje znanstvenikov, ki so zahtevali znanstveno svobodo. Francija je Kip svobode ZDA podarila kot simbol prijateljstva in skupnih vrednot, ki pa jih ne delita več, zato bi bilo prav, da se kip vrne v Francijo, je dejal Glucksmann.

Francoski politik Raphael Glucksmann na konvenciji stranke Place publique 16. marca 2025. FOTO: Stephane De Sakutin/AFP

Glucksmann je v nagovoru izrazil podporo znanstvenikom in raziskovalcem, ki so bili prizadeti zaradi Trumpove politike. Poudaril je, da jih bo Francija z veseljem sprejela in jim omogočila nadaljevanje njihovega dela v okolju, ki spoštuje svobodo raziskovanja in inovacij.

Ostri kritik ameriške politike in goreči podpornik Ukrajine je med drugim spregovoril tudi proti skrajno desnim političnim strankam v Franciji in jih poimenoval Trumpov »klub oboževalcev«.

Glucksmannov predlog je sprožil burne odzive tako v ZDA kot v Franciji. Medtem ko so nekateri njegovo zahtevo označili kot nerealno, so drugi Glucksmannovo stališče podprli, četudi na simbolični ravni.