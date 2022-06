Po kolapsu protokola Terra (LUNA) je potencialni kolaps Celsiusa drugi dogodek, ki bi samo v letošnjem letu s trga izbrisal za več kot deset milijard dolarjev premoženja vlagateljev. Velja omeniti tudi dejstvo, da so bili investitorji v Celsius praviloma defenzivni vlagatelji, ki so obrestovali najbolj uveljavljene kriptovalute. Torej ni šlo za špekulante, ampak za dolgoročne vlagatelje. Sam Celsius je veljal za eno izmed najbolj zaupanja vrednih in mednarodno priznanih institucij v kripto prostoru. Še en dokaz, da je v kriptu mogoče prav vse.

Kapital se zaradi neugodnih makroekonomskih razmer umika v bolj varne naložbe, zato se na trgu zmanjšuje likvidnost kar pospešuje padanje cen. Nova realnost na trgu kriptovalut je razkrila prej skrite šibkosti določenih projektov. Zgodil se je debakel s protokolom Terra (LUNO), zdaj je na udaru kriptopodjetje Celsius, ki je v ponedeljek zjutraj vlagateljem sporočilo, da bodo za nedoločen čas zamrznili dvige sredstev. Kaj je Celsius in zakaj je pomemben v širši sliki za trg kriptovalut?

Celsius je podjetje, ki hrani in upravlja kriptovalute v imenu vlagateljev. Tem obljubljajo fiksno obrestno mero, nato denar uporabijo za nadaljnje investicije, s katerimi dosežejo višji donos od obljubljene obrestne mere vlagateljem. Razlika med obljubljeno fiksno obrestno mero ter donosom na trgu predstavlja dobiček podjetja. Celsius je imel tako v zadnjih dveh letih ogromno uspeha, poleti 2021 so upravljali več kot 20 milijard ameriških dolarjev. Dolgoročni vlagatelji so podjetju zaupali, saj je veljalo prepričanje, da v zameno za minimalno tveganje prejemajo dodaten donos na svoje kriptovalute. Izkazalo se je, da je bilo prepričanje vlagateljev zmotno, saj je Celsius na trgu izvajal precej tvegane manevre in se zaradi njih tudi večkrat opekel. Podjetje je priznalo, da so utrpeli 120 milijonov dolarjev izgube, ko je bil napaden protokol BadgerDAO. Poleg tega naj bi imeli 500 milijonov dolarjev veliko pozicijo v stabilnem kovancu Terra (LUNE). To pozicijo naj bi podjetje zaprlo še pred propadom omenjenega protokola, vendar je ob tem vseeno utrpelo izgubo.

Kaj je šlo narobe

Sodu je izbila dno prevelika in nelikvidna pozicija v zastavljenem Ethru. Spomnimo, Ethereum bo nadgradil svoj blockchain iz PoW (Proof of Work – blockchain poganjajo rudarji, na primer Bitcoin) v PoS (Proof of Stake – blockchain poganjajo validatorji z zastavitvijo domače kriptovalute). V pričakovanju napisanega se investitorji odločajo za zastavitev svojega Ethereuma, ki bo ostal zaklenjen do nadgradnje. Za zastavitev Ethra se je odločil tudi Celsius, in sicer so neposredno zastavili za 400 milijonov dolarjev ETH (nelikvidna pozicija do nadgradnje), poleg tega so zastavili za 450 milijonov dolarjev ETH preko platforme LIDO. LIDO je protokol, ki omogoča likvidno zastavitev ETH. Vlagatelji torej zastavijo svoj ETH in prejmejo stETH, na katerega prejemajo obresti, poleg tega pa ga lahko na trgu zamenjajo nazaj v ETH in tako zaprejo pozicijo. Celsius je omenjeno pozicijo v stETH zastavil v zameno za pridobitev kredita in posledično dodatnih sredstev.

Zaradi padanja cen na trgu kriptovalut in slabih makroekonomskih obetov so ljudje začeli jemati svoja sredstva iz Celsiusa. Posledično je zaradi izplačil začela trpeti likvidnost Celsiusa, ki na takšen naval več kot očitno ni bil pripravljen. V tem trenutku podjetje ni sposobno vračati denarja strankam in je za nedoločen čas zamrznilo dvige. Poteza je presenetila vlagatelje saj je Celsius do nedavnega trdil, da nimajo likvidnostnih težav. Vlagatelji, ki so ostali ujeti ob zamrznitvi dvigov se medtem pripravljajo na najhujše, na popolno izgubo sredstev.

Drugi negativni dogodek

Po kolapsu protokola Terra (LUNA) je potencialni kolaps Celsiusa drugi dogodek, ki bi samo v letošnjem letu s trga izbrisal za več kot deset milijard dolarjev premoženja vlagateljev. Velja omeniti tudi dejstvo, da so bili investitorji v Celsius praviloma defenzivni vlagatelji, ki so obrestovali najbolj uveljavljene kriptovalute. Torej ni šlo za špekulante, ampak za dolgoročne vlagatelje. Sam Celsius je veljal za eno izmed najbolj zaupanja vrednih in mednarodno priznanih institucij v kripto prostoru. Še en dokaz, da je v kriptu mogoče prav vse.