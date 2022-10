Kapetanka: S takšno borbenostjo so mogoče velike stvari

V nadaljevanju preberite:

Ana Gros svojim kolegicam v slovenski rokometni reprezentanci ni mogla pomagati na dveh prijateljskih tekmah proti Madžarski, saj se je na treningu poškodovala. Kapetanka bo najmočnejše napadalno orožje reprezentance Dragana Adžića na domačem evropskem prvenstvu, do katerega sta še mesec in dan. S klopi pa se je 31-letna Velenjčanka prepričala, da ima Slovenija tudi obrambno moč. V Celju je bilo 22:22, v Stožicah 21:19. Kaj je videla kapetanka, kako je preživela ta teden, kaj jo čaka do začetka EP in kako ocenjuje možnosti Krima Mercatorja na naslednji tekmi lige prvakinj proti Ferencvarosu ...