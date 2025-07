Kolaps nerealnega razpisa za dokončanje gostinske šole

V nadaljevanju preberite:

Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Maribor (SGŠT) so začeli obnavljati januarja 2021, a je dokončanje obnove zaustavil spor med naročnikom, izvajalcem in projektantom. Da bi objekt dokončali, je naročnik aprila letos objavil razpis za dokončanje del, ki pa je bil slabo pripravljen, zato ga je naročnik ustavil. Posledice nerazčiščenih odnosov ter naročnikove ignorance zavezujoče arbitraže – ta je jasno povedala, da je za nastalo situacijo v pretežni meri kriv naročnik, torej SGŠT – čutijo dijaki, ki nimajo primernih prostorov za izobraževanje.