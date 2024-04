Na Upravni enoti Ljubljana s spremenjenimi uradnimi urami

Upravna enota Ljubljana z današnjim dnem prehaja na spremenjene uradne ure. V ponedeljek in torek bodo po novem uradne ure in poslovanje na okencih med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 18. uro ter v petek med 8. in 13. uro. Spremembo uradnih ur so omogočile spremembe uredbe o upravnem poslovanju, ki jih je sprejela vlada.

Po navedbah predsednika Sindikata državnih organov Slovenije Frančiška Verka je vlada s sprejetjem sprememb ukinila dvoizmensko delo, kar pomeni, da bodo zaposleni na največji upravni enoti, Upravni enoti Ljubljana, delali v eni izmeni. Verk je ocenil, da je uredba smiselna, hkrati pa ocenil, da je do tovrstne optimizacije dela prišlo tudi zaradi pomanjkanja referentov.

Na Upravni enoti Ljubljana pa so zapisali, da s spremenjenim časom poslovanja s strankami v enostavnih upravnih zadevah sledijo cilju tako večje učinkovitosti dela na upravni enoti kot tudi k večjemu zadovoljstvu zaposlenih.

Ocenili so, da jim je ministrstvo za javno upravo prisluhnilo pri izzivih, s katerimi se soočajo pri izvajanju upravnih storitev za stranke na okencih. Pri tem pa so izpostavili tudi, da v volilnih opravilih pred evropskimi volitvami kot tajniki in namestniki tajnikov v volilnih komisijah sodeluje 15 odstotkov zaposlenih, kar vpliva tudi na potek reševanja vlog.

Na večini upravnih enot, tudi ljubljanski, so sicer zadnje štiri srede zapored stavkali. Opozarjajo na nizke plače in hkratno obremenjenost z velikim pripadom zadev. Glede na potek dialoga z vladno stranjo pa na upravnih enotah razmišljajo tudi o uvedbi še enega stavkovnega dne v tednu.

Predsednik konference sindikata upravnih enot in predsednik sindikata ljubljanske upravne enote na Tobačni Dragan Stanković je prejšnji teden napovedal, da bo odločitev, ali bodo stavko še zaostrili z dodatnim stavkovnim dnevom, najverjetneje znana danes, ko naj bi se v Ljubljani sestali predstavniki tistih upravnih enot, kjer stavkajo.