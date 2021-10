Nemška nevroznanstvenika izboljšujeta predložke nogometašev Liverpoola

Analizirali tudi misli Salaha

Pri Liverpoolu so avgusta začeli sodelovati z nemškim podjetjem neuro11, ki skrbi za izboljševanje natančnosti z doseganjem optimalnega duševnega stanja. Z analizo možganov, nogometašem na glavo namestijo elektrode, nato pripravijo posamezniku prilagojene programe, ki naj bi služili predvsem za izboljšave pri prostih strelih in kotih. Zadeva očitno deluje, rdeči so po podajah iz kota že dosegli pet golov v tej sezoni, kar je največ od vseh angleških klubov.»Z vidika telesne priprave v nogometu skoraj ni več rezerv. Naslednji korak je neposredno treniranje možganov,« je za The Athletic povedal, ki skupaj s prijateljem in poslovnim partnerjempredstavlja skrivno orožje rdečih.Trener Liverpoolaje pogovore z rojakoma opravil že pred dvema letoma, nato pa je izbruh koronavirusa začetek sodelovanja prestavil šele na letošnji avgust. Klopp sicer velja za trenerja, ki s tehnološkimi inovacijami še posebej rad izpopolnjuje treninge svojih varovancev: Liverpoolčani že lep čas sodelujejo s specialistom za izvajanje metov iz avta Dancem, nemški deskarpa jim pomaga z dihalnimi vajami.Neuro11 s sedežem v Potsdamu je s športniki dobre rezultate dosegal že v košarki, golfu, pikadu in lokostrelstvu, njihov program za tako imenovane standardne situacije v nogometu pa je prvi poskus še v najpriljubljenejši igri z žogo. Med tistimi, ki so pristali na analizo možganov, so biliin»Ponosni smo na nekatere vidike, a še vedno nam je ostalo veliko dela. To je res velika sestavljanka in mi smo le en majhen košček. Smo dodatek ostalim delom treningov. Pri Liverpoolu so nas res lepo sprejeli in v klubu vlada res prijetno delovno vzdušje. Občutek je super profesionalen, a tudi zelo družinski,« je dejal Hantschke.