Po treh mesecih bo številne otroke treba spet uvajati v vrtec

Strah pred okužbami ostaja

Otroci, ki imajo kakršnekoli znake slabega počutja, naj ostanejo doma, poziva Janja Bogataj. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Brez združevanja

Številni starši so od delu od doma le s težavo otrokom posvetili dovolj pozornosti. Foto Blaž Samec/Delo

Te dni se tudi v vrtcih, ki so bili sicer odprti za nujno varstvo, pripravljajo na to, da sprejmejo vse otroke ter poskrbijo za varnost in dobro počutje najmlajših. V občinah, v katerih so zahtevali potrdilo o nujnosti varstva, je bilo v vrtcih pričakovano najmanj otrok. Tam so priprave tudi zahtevnejše, je pritrdila predsednica skupnosti vrtcev. V zadnjem tednu je bilo v ljubljanskih vrtcih že več kot 40 odstotkov otrok, drugje okoli 25 odstotkov.Potrdila, ki so jih v nekaterih občinah zahtevali za nujno varstvo, so starše po besedah Bogatajeve zadrževala, da bi pripeljali otroke, čeprav bi morda potrebovali pomoč. »Za te vrtce bo prehod gotovo zahtevnejši, prav zato sem ministrstvo že prej nagovarjala, da bi se odpirali postopno,« je povedala. V teh enotah bi lahko bilo tveganj celo več, saj so se družine morda bolj družile, otroci so bili drugje v varstvu, medtem ko so v bolj odprtih vrtcih že ustvarili mehurčke.Po 12 tednih odsotnosti bodo morali več pozornost nameniti tudi ponovnemu uvajanju: »V treh mesecih se vsi spremenimo, zaposleni, starši in otroci,« je poudarila sogovornica, sicer tudi ravnateljica vrtca v Škofji Loki, ki je bila danes med pripravami na odprtje vrtcev zelo dobro razpoložena in polna pričakovanja: »Zadnji čas, da se to konča in začnemo delati, kot je treba.«Eden takih, kjer je bila v zadnjem tednu le desetina otrok, je vrtec Koper. Ravnateljicaje dejala, da težav s pripravami na odprtje nimajo, saj so odločitev pričakovali. Po izkušnjah iz prvega vala epidemije se vsi otroci ne bodo takoj vrnili; če bi se, bi lahko imeli nekaj kadrovskih težav, kajti tudi med zaposlenimi bo nekaj odsotnih, saj imajo otroke v 4. in 5. razredu. Alenko Rušt najbolj skrbi, da bi se morali zaradi okužb spet na hitro zapreti.Janja Bogataj prav zaradi tega pričakuje, da bo gospodarstvo vrnilo uslugo vzgoji in izobraževanju, ki se je ustavilo: »Pozivamo, da v gospodarstvu poskrbijo za to, da bodo delavci, če bodo zboleli, ostali doma. Vsi, ki bodo vstopali v vrtec, morajo biti res zdravi. Otroci, ki imajo kakršnekoli znake slabega počutja, naj ostanejo doma.«Prva organizacijska skrb, ki čaka vrtce, je že ponedeljkovo testiranje, saj številni strokovni delavci delajo. Nekaj zapletov in slabe volje je bilo tudi zaradi različnih navodil glede testiranja. Pri tem je Bogatajeva previdna: »Zelo pomemben je nagovor in enovit pristop, zadeve je treba razložiti in zaposlenim predstaviti pomembnost testiranja.«Z odprtjem vrtcev ni več številčne omejitve, da je v eni skupini lahko le od osem do deset otrok, še naprej pa morajo ustvarjati mehurčke, v katerih so lahko samo otroci ene skupine in po dve vzgojiteljici oziroma vzgojitelja. Skupaj bodo praviloma ostali ves čas varstva (otrok je lahko v vrtcu največ devet ur), preostale potrebe staršev, ki imajo različne delovne čase, bodo reševali individualno.V ljubljanskih vrtcih, kjer so presojo o nujnosti varstva prepustili staršem, se je predvsem po novem letu hitro povečevalo število vključenih otrok.iz vrtca Galjevica, ki je že dolgo pozivala k odprtju vrtcev, je bila zaskrbljena predvsem zaradi organizacije ponedeljkovega testiranja, sicer pa so se zadnja dva dneva ukvarjali z iskanjem rešitev, kako sprejemati otroke, da bo stikov čim manj, in kako prilagoditi delovnik. Dejala je, da se bodo prilagodili urniku večine staršev, ne bo pa jutranjega in popoldanskega združevanja, poskrbeli bodo tudi za uvajanje otrok, ki jih dlje časa ni bilo. »Mislim, da bo delo potekalo normalno, morda ne bomo mogli popolnoma zadovoljiti vseh potreb staršev, a varnost mora prevladati.«