T-2 zagnal projekt Pametna mesta 4.0.

»V družbi T-2 so v prejšnjem letu začeli izvajati projekt T-2 Pametna mesta 4.0. s ciljem pospešeno nadgraditi digitalno okolje za gospodarstvo, industrijo, javni sektor in lokalne skupnosti. Z naložbo, ki jo sofinancira Evropska unija iz Sklada za okrevanje in odpornost, bodo z vključevanjem uporabe najsodobnejših tehnologij v platformo za povezovanje pametnih mest in skupnosti kreirali razvojne rešitve za bolj trajnosten razvoj gospodarstva in družbe,« so sporočili iz T2.